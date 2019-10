De late nederlaag van Noord-Ierland tegen Nederland in de EK-kwalificatiereeks (3-1) doet veel pijn bij Michael O'Neill. De bondscoach zag zijn ploeg donderdag in de slotfase een 0-1-voorsprong uit handen geven.

De Noord-Ieren namen een kwartier voor tijd brutaal de leiding via een treffer van Josh Magennis, maar het Nederlands elftal repareerde de schade door doelpunten van Memphis Depay (twee keer) en Luuk de Jong.

"De late doelpunten van De Jong en Memphis kwamen ongelofelijk hard aan", zei O'Neill na afloop van het duel in De Kuip tegen de BBC. "We zijn er helemaal kapot van, zeker vanwege de manier waarop we deze wedstrijd hebben verloren. We krijgen twee doelpunten tegen in de blessuretijd en dat is moeilijk te accepteren."

Volgens O'Neill slaagde Oranje er lang niet in om het zijn ploeg echt lastig te maken. "Het gaf ons dan ook een geweldig gevoel om op voorsprong te komen. We wisten dat we in deze wedstrijd vooral zouden moeten verdedigen, want we speelden natuurlijk tegen een ploeg vol spelers van wereldklasse."

"We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat wij dan worden teruggedrongen", vervolgde O'Neill. "Toch wisten we ook dat we op een bepaald moment zelf ook een kans op een doelpunt zouden krijgen. Dat die ene kans ook direct een doelpunt opleverde, was prachtig. Uiteindelijk waren we toch te vermoeid en slaagden we er helaas niet in om overeind te blijven."

Het moment dat Luuk de Jong de 2-1 tegen de touwen schiet voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

O'Neill beseft dat plaatsing voor EK zeer lastig wordt

Door de nederlaag in Rotterdam staat Noord-Ierland nu derde in groep C, met twaalf punten uit zes duels. Ook Nederland en Duitsland hebben twaalf punten, maar beide landen speelden pas vijf duels én hebben een positief onderling resultaat ten opzichte van de Noord-Ieren.

"We moeten onze laatste twee wedstrijden winnen om ons nog rechtstreeks voor het EK te kunnen plaatsen", aldus O'Neill. "Dat worden twee zeer zware wedstrijden. Het gaat nu rechtstreeks tussen ons, Nederland en Duitsland, en dat is voor ons geen ideale situatie."

Dat Oranje in de laatste minuut ook nog de 3-1 wist te maken, deed O'Neill extra veel pijn. "Die goal hadden we kunnen voorkomen en zorgt er bovendien voor dat het extra moeilijk is om in onze thuiswedstrijd op basis van onderling resultaat weer over Nederland heen te gaan, maar toch vind ik dat mijn ploeg trots mag zijn op de prestaties in deze groep."

De EK-kwalificatiereeks gaat voor de landen in groep C komende zondag verder. Nederland speelt dan uit tegen Wit-Rusland en Estland ontvangt Duitsland. Voor Noord-Ierland is de volgende wedstrijd op 16 november, als Nederland op bezoek komt.

