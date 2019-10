Roberto Martínez is zeer te spreken over het huidige niveau van de Belgische ploeg. De bondscoach vindt na de 9-0-zege op San Marino in de EK-kwalificatiereeks dat zijn selectie sterker is dan vorig jaar tijdens het WK.

België plaatste zich door de monsterzege in Brussel van donderdag als eerste land voor het EK van 2020. Vorig jaar reikten de Belgen nog tot de halve finales op het WK in Rusland, maar Martínez ziet sindsdien een stijgende lijn in zijn ploeg.

"We hebben nu meer ervaring en meer kwaliteit in de breedte. Daarnaast zit er een goede mentaliteit in deze groep", zei de Spaanse coach na afloop van het duel met San Marino tegen Belgische media.

"Het feit dat Yannick Carrasco in de slotfase de bal aan de achttienjarige Yari Verschaeren geeft om een strafschop te benutten, wijst op een uitstekende mentaliteit", vervolgde de 46-jarige Martínez. "Als groep kun je op een eindtoernooi het verschil maken. De spelers moeten in staat zijn om elkaar iets te gunnen."

Naast Verschaeren wisten ook Romelu Lukaku (twee keer), Nacer Chadli, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Timothy Castagne en Cristian Brolli (eigen doelpunt) te scoren. De overwinning op San Marino was net geen verbetering van de grootste zege ooit van België: in 2001 werd al met 10-1 gewonnen van San Marino.

België plaatste zich voor het vierde eindtoernooi (EK's en WK's) op rij. (Foto: Pro Shots)

Lukaku scoort voor jarige moeder

Voor Lukaku was het duel met San Marino extra speciaal. De spits van Internazionale tekende voor zijn 50e en 51e interlanddoelpunt, maar dat was voor de linkspoot niet het belangrijkst.

"Dat is een mijlpaal, maar het was voor mij belangrijker om te scoren op mijn moeders verjaardag", zei Lukaku. "Ze is vandaag 51 geworden en het was de eerste keer in meer dan een jaar dat ze in het stadion zat. Dat is cool."

De 26-jarige Lukaku mikt met België nu op de winst in groep I. De voorsprong op Rusland is na zeven duels drie punten. "Het is belangrijk dat we geplaatst zijn. Het is leuk dat het op zo'n manier gelukt is, met kwaliteit en met klasse op het veld. Het is nu ons doel om dertig punten te halen. We moeten ook nog beter worden."

Voor de nummer drie van het afgelopen WK staan er nog drie duels op het programma in de EK-kwalificatiereeks. Op 13 oktober wacht er voor België een uitwedstrijd tegen Kazachstan.

