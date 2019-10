Bondscoach Ronald Koeman was donderdag na afloop van de 3-1-zege van het Nederlands elftal op Noord-Ierland opgelucht dat Oranje zich wist op te richten in de slotfase na een moeizame wedstrijd.

"Je hoopt op beter. Maar ik vond dat zij (Noord-Ierland, red.) binnen hun mogelijkheden het perfect deden", aldus de keuzeheer van Oranjebij de NOS.

"Ze wilden niet voetballen en wachtten heel lang met vrije trappen en doeltrappen. We waren een tikkeltje slordig en moesten sneller van kant wisselen. Dat ging te langzaam en dan wordt het heel moeilijk."

Tot overmaat van ramp kreeg Oranje een kwartier voor tijd een tegentreffer te verduren. "We kregen de deksel op de neus van de 0-1. Matthijs (de Ligt, red.) werkt 'm slecht weg, Daley (Blind, red.) werkt 'm slecht weg, de voorzet mag never nooit komen. Dan weet je: komt één bal zo, is de aanvaller altijd in het voordeel van de verdediger."

Toch had Koeman ook na de verrassende achterstand het vertrouwen dat zijn ploeg nog iets kon forceren in de slotfase. "Of ik schrok? Ik had bij de 0-1 het idee dat we de goal nog wel zouden maken en daarna de tweede."

Ronald Koeman geeft instructies aan invaller Luuk de Jong, die later de bevrijdende 2-1 zou maken. (Foto: Pro Shots)

Complimenten voor beslissende Memphis en Luuk de Jong

Koeman had wel lovende woorden voor de manier waarop zijn team zich terugvocht in de wedstrijd. Vooral Memphis Depay, die met twee goals van grote waarde was, kon rekenen op complimenten van de bondscoach.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd voor hem, waarin hij heel moeilijk aan de bal kwam. Maar dat je dan toch zo je stempel op de wedstrijd drukt, getuigt van grote klasse."

Over het oproepen van Luuk de Jong was vooraf discussie, maar Koeman wilde niet de eer opeisen na de belangrijke 2-1 van de ingevallen spits. "Ik vind het dan te makkelijk om mijn gelijk te halen naar mensen die wat roepen."