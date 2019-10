Virgil van Dijk vindt dat het Nederlands elftal donderdag verdiend heeft gewonnen van Noord-Ierland (3-1). De aanvoerder besefte wel dat het anders had kunnen aflopen gezien het feit dat Oranje in de slotfase nog op achterstand kwam.

"Ik heb eerlijk gezegd niet gewanhoopt. Het was jammer dat we zo'n doelpunt om de oren kregen, maar het is fantastisch hoe we daarop reageerden", zei Van Dijk in een eerste reactie voor de camera van de NOS.

"We bleven geduldig. Natuurlijk ging niet alles goed, maar we hebben onszelf wel beloond voor een tweede helft waarin we goed druk hebben gezet. Het was geen geluk, maar gewoon verdiend."

Nederland leek een kwartier voor tijd tegen een enorme domper aan te lopen door een doelpunt van Josh Magennis, maar redde daarna het vege lijf dankzij eerst een treffer van Memphis Depay en daarna goals in blessuretijd van invaller Luuk de Jong en opnieuw Memphis.

"Ik probeerde na de 0-1 iedereen rustig te houden en tegelijkertijd op te jutten zodat iedereen bleef gaan. De zenuwen hadden er op zo'n moment in kunnen kruipen, maar dat gebeurde niet en daarom is deze zege verdiend."

'Wij geven nooit op'

Van Dijk wilde niet al te veel meer stilstaan bij de zwakke eerste helft, waarin Nederland geen enkele serieuze kans creëerde doordat er een veel te laag baltempo werd gehanteerd.

"We hadden in de eerste helft de durf moeten tonen om door hun muur te spelen, maar daarvoor ging het inderdaad te traag. Dat was in de tweede helft beter en dan maak je het jezelf een stuk makkelijker."

"Wij geven nooit op. We hebben de kwaliteit en de snelheid voorin om tegenstanders stuk te spelen. Die kunnen dat op een gegeven moment niet meer belopen. Het was niet onze beste wedstrijd, maar het gaat om de drie punten en die hebben we binnen geharkt."

Nederland zette door de zege een flinke stap richting het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman gaat aan kop in groep C met twaalf punten uit vijf wedstrijden, gevolgd door Duitsland (ook twaalf uit vijf) en Noord-Ierland (twaalf uit zes).