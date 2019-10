Het Nederlands elftal heeft donderdagavond in de slotfase een belangrijke zege geboekt op Noord-Ierland in de EK-kwalificatie. Door doelpunten in blessuretijd van invaller Luuk de Jong en Memphis Depay werd in De Kuip met 3-1 gewonnen.

Met de zege zette Oranje een flinke stap richting het EK 2020, dat in twaalf verschillende landen gehouden wordt. Nederland gaat met twaalf punten uit vijf wedstrijden aan de leiding in groep C.

Noord-Ierland en Duitsland hebben evenveel punten als Nederland, maar de Noord-Ieren hebben liefst twee wedstrijden meer gespeeld. Oranje houdt de Duitsers op basis van het onderling resultaat onder zich. De nummer een en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

Tegen de stugge Noord-Ieren speelde Oranje voor rust zeer zwak. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman slaagde er niet in grote kansen te creëren. Na rust zette Oranje wel druk, maar kwamen de bezoekers een kwartier voor tijd via Josh Magennis verrassend op voorsprong.

Memphis maakte kort daarna 1-1 en daar leek het bij te blijven. Pas in de eerste minuut van de blessuretijd maakte De Jong de bevrijdende 2-1, waarna Memphis met zijn tweede treffer de eindstand op 3-1 bepaalde.

De volgende wedstrijd van Oranje is zondag in Minsk tegen Wit-Rusland. Nederland speelt daarna nog uit tegen Noord-Ierland (16 november) en thuis tegen Estland (19 november).

Josh Magennis kopt namens Noord-Ierland de openingstreffer binnen. (Foto: Pro Shots)

Wedstrijd voor rust slecht en saai

Het was in De Kuip snel duidelijk dat Noord-Ierland niet kwam om het spel te maken, maar organisatorisch had de nummer 33 van de FIFA-ranking het wel aardig voor mekaar. In het eerste halfuur kwam Oranje daardoor ondanks 78 procent balbezit niet verder dan schoten ver naast van Daley Blind en Virgil van Dijk en twee mislukte voorzetten.

Een aantal reservespelers van Oranje – met de buiten de basis gehouden Donny van de Beek en Donyell Malen - liep daarom tijdens de eerste helft al warm, terwijl er voor het publiek vrijwel niets te beleven viel. Tekenend was dat de meegereisde fans juichten toen de Noord-Ieren een corner kregen, die overigens niets opleverde.

Op slag van rust slaagde Oranje er eindelijk in een bal op doel te krijgen. Blind vond met een voorzet het hoofd van Ryan Babel, maar de Noord-Ierse doelman Bailey Peacock-Farrell kon eenvoudig redding brengen.

De Noord-Ierse doelman Baily Peacock-Farrell houdt Georginio Wijnaldum van scoren af. (Foto: Pro Shots)

Wissels met gejuich ontvangen

Opvallend was dat de saaie en zwakke eerste helft van Oranje niet leidde tot wissels van Koeman. Het was hopen dat Noord-Ierland – met vooral spelers uit de Schotse competitie en het Engelse Championship – vermoeid zou raken, waardoor er meer ruimte zou komen om aan te vallen.

Na 56 minuten was er dan eindelijk wat ruimte. Blind gaf de bal diep op Babel, maar de aanvaller van Galatarasaray kwam net een paar passen te kort. Kort daarvoor schoot Georginio Wijnaldum vanaf de rand van het strafschopgebied ver over.

Met die twee momenten was er na rust al meer gebeurd dan in de gehele eerste helft, maar Nederland speelde te slordig om de Noord-Ieren echt te verontrusten. Invallers Van de Beek en Malen, voor Marten de Roon en Babel, werden in de 65e minuut dan ook met gejuich ontvangen door het Oranje-publiek.

Invaller Luuk de Jong werkt de bevrijdende 2-1 binnen. (Foto: Pro Shots)

Duel ontbrandt in slotfase

In het vervolg was er eindelijk iets van druk van Oranje. Memphis bediende Steven Berwijn met een fraai wippertje, maar de aanvaller van PSV kreeg de bal niet langs Peacock-Farrell. Even later kwam Wijnaldum in een overvol strafschopgebied niet tot een schot.

Ondertussen moest Oranje wel oppassen, want de Noord-Ieren kwamen er in de loop van de tweede helft zowaar een paar keer uit. Dat leverde een kwartier voor tijd zowaar een doelpunt op. Blind liet Stuart Dallas voorgeven en Matthijs de Ligt werd in de lucht afgetroefd door Magennis, die de verrassende 0-1 binnenkopte.

Een sensatie leek in de maak, maar met Luuk de Jong als pinchhitter herstelde Oranje snel de schade. Op aangeven van Malen punterde Memphis de 1-1 op het scorebord.

Uiteraard wilde Oranje meer dan een punt en dus werd de druk opgevoerd. Er kwamen meer mogelijkheden voor Nederland, maar pas in de 91e minuut viel de belangrijke 2-1. Een eerste inzet van De Jong werd nog gekeerd, waarna de spits de bal in tweede instantie alsnog over de lijn drukte.

Het was de genadeklap voor de Noord-Ieren en dus kon Oranje zelfs nog een keer toeslaan. Memphis stormde richting het doel van de bezoekers en plaatste de bal in de verre hoek. De spits kreeg nog geel vanwege het uitrekken van zijn shirt bij het juichen, maar dat kon Oranje weinig schelen omdat de belangrijke zege een feit was.

Memphis Depay in extase nadat hij voor de 3-1 heeft gezorgd. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, standen en het programma in de EK-kwalificatie