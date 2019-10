Van Dijk: 'Het was billenknijpen op het einde'

Of aanvoerder Virgil van Dijk wanhoopte in de slotfase? "Eerlijk gezegd niet", stelt hij de NOS. "Het is jammer dat we zo'n tegendoelpunt krijgen. Maar hoe we daarna reageren is fantastisch. We blijven geduldig en zoeken. Natuurlijk gaat niet alles goed, maar we belonen onszelf wel voor de goede tweede helft", aldus Van Dijk. "Iedereen probeer je rustig te houden. De kansen zullen komen. Je ziet dat het ook gebeurt. We hebben terecht gewonnen, maar het was wel billenknijpen op het einde."