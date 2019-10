Jong Oranje heeft donderdag een tegenvaller moeten incasseren voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Portugal en Jong Noorwegen. Javairô Dilrosun is afgehaakt voor beide ontmoetingen vanwege een rugblessure.

Dilrosun stak de afgelopen weken in een goede vorm. Hij scoorde in de laatste drie competitiewedstrijden van zijn club Hertha BSC, tegen achtereenvolgens SC Paderborn, 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf.

De buitenspeler, die in 2018 nog deel uitmaakte van de voorselectie van het Nederlands elftal, werd de afgelopen maanden door blessureleed niet opgeroepen voor Jong Oranje.

Bondscoach Erwin van de Looi heeft FC Groningen-spits Kaj Sierhuis aangewezen als vervanger van Dilrosun. Sierhuis was vorige week nog een van de opvallende afwezigen in de definitieve selectie.

Jong Oranje en Jong Portugal strijden om eerste plaats

Jong Oranje en Jong Portugal zijn waarschijnlijk de belangrijkste gegadigden voor de eerste plaats in groep 7, die goed is voor een rechtstreeks ticket voor het EK 2021 in Bulgarije en Slovenië.

Jong Portugal gaat op dit moment aan kop met zes punten uit drie wedstrijden, gevolgd door Jong Oranje, Jong Noorwegen (beide drie uit één), Jong Wit-Rusland (drie uit twee), Jong Cyprus (drie uit drie) en Jong Gibraltar (nul uit drie).

Jong Oranje speelt vrijdag om 18.30 uur op De Vijverberg in Doetinchem tegen Jong Portugal en dinsdag om eveneens 18.30 uur in het Marienlyst Stadion in Drammen tegen Jong Noorwegen.