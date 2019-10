Brazilië heeft donderdag bij de honderdste interland van Neymar niet kunnen winnen van Senegal. De 'Goddelijke Kanaries' bleven in de oefenwedstrijd in Singapore steken op een 1-1-gelijkspel.

Brazilië kwam al in de tiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Roberto Firmino. De aanvaller van Liverpool schoot op aangeven van Gabriel Jesus van dichtbij raak.

De ploeg van bondscoach Tite verspeelde in de blessuretijd van de eerste helft die marge dankzij een rake strafschop van Famara Diedhiou, die vanaf elf meter mocht aanleggen na een overtreding van Marquinhos.

Neymar, al goed voor 61 goals, speelde een bijrol tijdens zijn honderdste interland. De aanvaller van Paris Saint-Germain stond de volledige wedstrijd binnen de lijnen, maar kwam dus niet tot scoren en leverde ook geen assist af.

Neymar eerder deze week al gehuldigd

Eerder deze week werd Neymar in Singapore al gehuldigd voor zijn naderende mijlpaal. Hij ontving onder meer een shirt met rugnummer 100 van voormalig topschutter Bebeto.

Neymar, die in de 69e minuut wel nog een vrije trap net over zag gaan, is pas de zevende Braziliaan met honderd interlands achter zijn naam. Cafú is recordinternational met 142 wedstrijden.

Brazilië, waarbij Ajacied David Neres ontbreekt in de selectie, speelt zondag opnieuw een oefenwedstrijd tegen een Afrikaans land als Nigeria wederom in Singapore de tegenstander is.