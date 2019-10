Johnny Rep wijst het Nederlands elftal erop dat het de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland van donderdagavond niet te licht moet opvatten. De 42-voudig international van Oranje vindt de tegenstander beter dan wordt gedacht.

"Nederland hoeft niet bang te zijn, maar ze moeten Noord-Ierland absoluut niet onderschatten. Ze kleunen erin en kunnen ook wel aardig voetballen", zegt de inmiddels 67-jarige Rep tegen NUsport.

"Ze spelen de bal niet alleen maar blind naar voren, maar hebben ook best een leuke ploeg. Dat was vroeger al zo met George Best, en dat is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde gebleven. Ze zijn door de jaren heen eigenlijk weinig veranderd."

Rep was in oktober 1977, in de kwalificatiereeks voor het WK van een jaar later, basisspeler toen Nederland in Belfast met 0-1 won van het Noord-Ierland met de legendarische Best. Een jaar eerder werd het in diezelfde reeks 2-2 in De Kuip, al ontbrak Rep in die wedstrijd.

Rep zag recent nog dat onderschatting fataal kan zijn. "Kijk maar naar Feyenoord, dat thuis knap won van FC Porto en vervolgens verloor bij Fortuna Sittard. Onderschatting is echt het grootste probleem in dit soort wedstrijden."

'Oranje was lange tijd waardeloos'

Toch verwacht Rep geen grote problemen voor het Nederlands elftal, dat onder bondscoach Ronald Koeman de wind mee heeft. Het Oranje van een aantal jaren terug had volgens de voormalige international wél moeite met de Noord-Ieren kunnen hebben.

"Er zit sinds de aanstelling van Koeman een goede lijn in. Er werd eerst nog voor Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat gekozen. Dat was te gek voor woorden, waardeloos. Er waren toen ook al genoeg goede spelers, maar het was los zand", zegt hij.

"Dat scheelt heel veel. En er zijn nu ontzettend goede spelers. Koeman kan wel twee elftallen opstellen. De mensen staan er weer achter, geloven er weer in. Het leeft weer. Dat scheelt zeker tegen Noord-Ierland in een volle Kuip. Nederland hoort er gewoon bij op het EK van volgend jaar."

Nederland-Noord-Ierland begint donderdag om 20.45 uur. Bij winst in Rotterdam klimt Oranje naar de eerste plek in poule C van de EK-kwalificatie. Zondag volgt een uitduel met Wit-Rusland.

