Petr Cech maakt een opmerkelijke carrièreswitch. De Tsjechische oud-doelman gaat aan de slag als keeper bij de Engelse ijshockeyclub Guildford Phoenix.

De 37-jarige Cech, die afgelopen zomer zijn voetbalcarrière beëindigde, kan zondag al zijn debuut maken voor de ploeg die uitkomt op het vierde niveau in Engeland. Guildford Phoenix neemt het dan op tegen Swindon Wildcats.

"Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om voor Phoenix te spelen en wedstrijdervaring op te doen", zegt Cech op de website van zijn nieuwe club. "Ik hoop dat ik dit jonge team kan helpen hun doelen te bereiken en zo veel mogelijk wedstrijden te winnen als ik de kans krijg te spelen."

De oud-doelman van onder meer Chelsea en Arsenal speelde in zijn jeugd ook al ijshockey in zijn geboorteland. Ook volgt hij al jarenlang de NHL. "Na twintig jaar professioneel voetbal zal het een geweldige ervaring voor me zijn om de sport te beoefenen die ik zo graag keek en speelde als kind."

'Komst van Petr is gigantisch voor de club'

Coach Andy Hemmings van Phoenix is dolblij dat Cech zijn ploeg komt versterken. "De komst van Petr is gigantisch voor deze club", aldus Hemmings. "Hij is een geweldige jongen, die hard traint. Ik kan niet wachten om hem te zien debuteren."

Als doelman van Chelsea won Cech vier landstitels, vier FA Cups, drie League Cups, de Champions League en de Europa League. Met Arsenal veroverde hij vervolgens nog een keer de FA Cup.

De 124-voudig international heeft nog altijd het recordaantal clean sheets in de Premier League in handen. Hij hield maar liefst 202 keer de nul.