Duitsland heeft woensdagavond een overwinning uit handen gegeven in een oefenwedstrijd tegen Argentinië. De ploeg van bondscoach Joachim Löw kwam in Dortmund met 2-0 voor, maar zag de Zuid-Amerikanen in de slotfase langszij komen.

Serge Gnabry opende na iets meer dan een kwartier de score voor Duitsland. De aanvaller van Bayern München vond het doel na voorbereidend werk van Lukas Klostermann.

Voor Gnabry was het al zijn tiende treffer in slechts elf interlands. Daarmee breekt hij het record van Miroslav Klose, die dertien wedstrijden in 'Die Mannschaft' nodig had voor dat aantal doelpunten.

Zes minuten na de openingsgoal leverde Gnabry ook de assist op de 2-0 van Kai Havertz. De middenvelder van Bayer Leverkusen kon de bal simpel binnentikken uit een afgemeten voorzet vanaf rechts.

De overwinning leek binnen voor Duitsland, maar na rust knokte Argentinië zich terug. Halverwege de tweede helft zorgde Lucas Alario voor de aansluitingstreffer. De aanvaller kopte raak uit een voorzet van Marcos Acuña. Vijf minuten voor tijd zorgde Lucas Ocampos met een gekruld schot voor de gelijkmaker.

Serge Gnabry was goed voor een doelpunt en een assist bij Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Messi ontbreekt door schorsing

Bij Argentinië ontbrak onder anderen Lionel Messi. De sterspeler werd begin augustus door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL voor drie maanden geschorst, omdat hij zich tijdens de Copa América zeer negatief had uitgelaten over de arbitrage op het toernooi.

Nicolás Tagliafico deed wel mee bij de Argentijnen en maakte de negentig minuten vol. De bezoekers moesten het naast Messi zonder Sergio Agüero en Mauro Icardi stellen.

Löw miste behoorlijk wat vaste krachten, onder wie Toni Kroos, Leroy Sané en Antonio Rüdiger. Hierdoor konden Robin Koch en Luca Waldschmidt, die beiden uitkomen voor SC Freiburg, hun debuut maken voor Duitsland.

De Duitsers zijn in de EK-kwalificatiecampagne een van de tegenstanders van het Nederlands elftal, dat donderdag in Rotterdam Noord-Ierland ontvangt. Vorige maand was Oranje in Hamburg met 2-4 te sterk voor Duitsland.

