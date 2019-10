Aanvoerders in alle wedstrijden in het prof- en amateurvoetbal zullen in het speelweekend van 18 tot en met 20 oktober een speciale regenboogband dragen. Zij doen dit ter gelegenheid van Coming Out-dag op 11 oktober en hopen met deze massale geste de lhbti-acceptatie in het voetbal te bevorderen.

In de Eredivisie Vrouwen zullen de aanvoerders in het speelweekend van 11 en 13 oktober al de regenboogbanden dragen. Alle clubs zullen tijdens de wedstrijden ook op sociale media de boodschap uitdragen dat lhbti's welkom zijn in de voetbalwereld.

Daarnaast zullen alle coaches, scheidsrechters en Fox Sports-presentatoren een zeer herkenbaar regenboogspeldje dragen om hun steun aan de lhbti-gemeenschap te betuigen. De interviewers van FOX Sports zullen het hele weekend gebruik maken van speciale 'regenboogmicrofoons'.

Het initiatief voor de regenboogbanden werd al 2017 in het leven geroepen, maar de afgelopen twee jaar droegen alleen de aanvoerders in het betaald voetbal de lhbti-banden. Dit jaar wordt de actie veel breder uitgerold op de Nederlandse voetbalvelden.

Dit jaar haken ook KNVB-scheidsrechters en coaches aan

Het dragen van de regenboog-parafernalia was een initiatief van de John Blankenstein Foundation, die homo-acceptatie in de sportwereld wil bevorderen, en de spelersvakbond VVCS. Dit jaar zijn ook de KNVB-scheidsrechters, de Coaches Betaald Voetbal (CBV), FOX Sports, de Eredivisie (ECV) en de Keuken Kampioen Divisie (CED) aangehaakt bij de actie.

Het afgelopen jaar werd de regenboogband voor amateurteams liefst 10.000 keer besteld bij de KNVB. Er is in Nederland nog nooit een mannelijke professionele voetbalspeler uit de kast gekomen.

Nederlands elftal doet niet mee met de actie

De aanvoerder van het Nederlands elftal, dat donderdagavond tegen Noord-Ierland speelt en zondag tegen Wit-Rusland, draagt overigens geen regenboogband. Een woordvoerder van KNVB laat weten dat Oranje al had toegezegd aan een ander initiatief van de UEFA mee te doen.

Tussen 8 en 24 oktober staan Europese wedstrijden in het teken van #EqualGame, dat ook diversiteit in de voetbalwereld moet bevorderen. Alle teams zullen bij aanvang van de wedstrijd een bord met het #EqualGame-logo met zich meedragen. Dit bord komt ook te staan op de traditionele elftalfoto.