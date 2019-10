Ronald Koeman heeft zijn ploeg op scherp gezet voor het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland van donderdag. De bondscoach van het Nederlands elftal is niet tevreden over het niveau dat zijn spelers deze week op de training hebben laten zien.

"Er waren dinsdag en woensdagochtend op de training momenten dat het gewoon niet goed was. Hoe het komt? Misschien is het een stukje vermoeidheid en misschien ook wel gemakzucht", zei een kritische Koeman woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in Zeist.

"De duels met Noord-Ierland gaan om een EK-ticket. Het zou daarom heel pijnlijk zijn als we niet het gewenste resultaat halen doordat we niet 100 procent zijn. Natuurlijk heeft dit niets te maken met een wedstrijd, maar ik word wel eens wel of niet overtuigd door spelers op basis van de trainingen."

Koeman verwelkomde zijn 23 spelers maandag in Zeist en heeft zodoende niet veel tijd gehad om zijn ploeg voor te bereiden op het treffen met de Noord-Ieren, dat donderdag in De Kuip op het programma staat. De bondscoach had eigenlijk meer willen doen dan mogelijk was op dinsdag en woensdag.

"Ik moet de jongens bovendien heel individueel benaderen. Er zijn jongens die niet gespeeld hebben en jongens die zondag nog in actie kwamen. Spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong konden niet even heel rustig vanuit Amsterdam het autootje naar Zeist pakken, maar moesten maandag vroeg vliegen. Dat is allemaal anders nu."

'Spelers Noord-Ierland zijn vechtmachines'

Nederland treft donderdag met Noord-Ierland de grote verrassing in groep C. De ploeg van bondscoach Michael O'Neill won vier van de eerste vijf poulewedstrijden en staat momenteel tweede met een voorsprong van drie punten op Oranje, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

"De strijd en agressiviteit die zij in een wedstrijd gooien, is bewonderenswaardig", zei Koeman over de tegenstander van donderdag. "De spelers van Noord-Ierland zijn vechtmachines. Ze zoeken vaak de duels op en kunnen je bij de strot pakken. Daardoor kunnen ze het ploegen heel moeilijk maken."

"Ik heb er geen problemen mee als de buitenwacht Noord-Ierland onderschat. We zijn voetballend en kwalitatief ook beter dan de tegenstander, maar het wordt wel belangrijk hoe goed we aan de bal zijn. Het is een ploeg die agressief druk kan zetten. We moeten wakker én goed zijn, anders wordt het moeilijk."

De wedstrijd tussen Oranje en Noord-Ierland begint donderdag om 20.45 uur in De Kuip. De ploeg van Koeman vervolgt de EK-kwalificatie zondag met een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland (18.00 uur) en speelt later ook nog tegen Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis). De nummers één en twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar.

Stand in groep C EK-kwalificatie 1. Duitsland 5-12 (+11)

2. Noord-Ierland 5-12 (+3)

3. Nederland 4-9 (+9)

4. Wit-Rusland 5-3 (-7)

5. Estland 5-0 (-16)

