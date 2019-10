De Noord-Ierse bondscoach Michael O'Neill hoopt dat zijn ploeg donderdag in Rotterdam kan verrassen tegen Oranje. Hij hoopt te profiteren van de situatie waarin de ploeg van collega Ronald Koeman verkeert.

"We kennen hun sterke en zwakke punten. Het is een ploeg in opkomst, maar ook een team dat met hoge verwachtingen te maken heeft na twee gemiste eindtoernooien", zegt de vijftigjarige O'Neill bij Sky Sports.

"Deze ploeg draagt de last om die cyclus te doorbreken, maar ze beschikken niet over de meeste ervaring. Virgil van Dijk is misschien de beste centrale verdediger ter wereld, maar hij heeft nog maar dertig interlands gespeeld."

Nederland bezet in groep C van de EK-kwalificatie de derde plek achter Duitsland en de verrassend sterke Noord-Ieren. Bij een overwinning neemt de ploeg van Koeman de belangrijke tweede plek in de poule over.

Noord-Ierland verloor een maand geleden met 0-2 van Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Moeten waken voor individuen'

O'Neill beseft wel dat Oranje kwalitatief beter is dan Noord-Ierland en is op zijn hoede voor een aantal spelers, onder wie Memphis Depay, die de laatste maanden belangrijk is voor het Nederlands elftal.

"We moeten waken voor een aantal individuen en hij is een fantastische speler. Hij is opgeleefd sinds hij voor Olympique Lyon speelt. Ryan Babel is een voorbeeld van iemand die voor de nationale ploeg misschien wel beter speelt dan in clubverband", aldus O'Neill.

"We weten dat Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum spelers zijn die gevaarlijk zijn vanuit het middenveld, net als Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk bij standaardsituaties."

Nederland-Noord-Ierland begint donderdagavond om 20.45 uur in De Kuip. Zondag volgt in Minsk een duel met Wit-Rusland (aftrap: 18.00 uur).

