Het Nederlands elftal hoopt donderdag een grote stap naar het EK 2020 te zetten door stuntploeg Noord-Ierland in De Kuip te verslaan. Oranje is gewaarschuwd voor 'The Green and White Army', die opnieuw bezig is aan een sterke kwalificatiereeks en de status van nietig voetballand langzaam van zich af lijkt te schudden.

"Als een klein land als Noord-Ierland zich in een poule met Duitsland en Nederland voor het EK weet te plaatsen, dan denk ik dat we allemaal wel een klein schouderklopje verdienen", grapte bondscoach Michael O'Neill in september in gesprek met The Irish Times.

Op papier werden Wit-Rusland en Estland, maar ook Noord-Ierland in groep C gezien als het kanonnenvoer voor grootmachten Nederland en Duitsland. Schijn bedriegt, want de Noord-Ieren hadden slechts vier wedstrijden nodig om die rol van underdog kwijt te raken.

Noord-Ierland verwierf in groep C een uitstekende uitgangspositie dankzij kleine zeges op het nietige Estland (2-0 en 1-2) en Wit-Rusland (2-1 en 0-1), waardoor de formatie van succescoach O'Neill nog altijd zicht heeft op een EK-ticket. Het zou de tweede sensatie zijn voor de Noord-Ieren, nadat ze in 2016 voor het eerst in de historie meededen aan een EK.

Hoewel Noord-Ierland in de eerste vier poulewedstrijden alleen Wit-Rusland en Estland trof en onlangs verloor van Duitsland (0-2), zijn de recente successen geen toeval. Van de laatste elf EK-kwalificatiewedstrijden werd er één verloren en Noord-Ierland liep op het nippertje deelname aan het WK 2018 in Rusland mis.

Ierse media hopen op 'tactische masterclass' O'Neill

O'Neill, al sinds 2011 de bondscoach en de grondlegger van het huidige succes van Noord-Ierland, beschikt in tegenstelling tot collega Ronald Koeman niet over spelers met exceptionele kwaliteiten. De bekendste namen zijn Jonny Evans, Craig Cathcart, Paddy McNair en aanvoerder Steven Davis, maar de meeste internationals spelen niet in een topcompetitie.

De Noord-Ieren - door bondscoach Koeman getypeerd als "vechtmachines" - moeten het dan ook niet hebben van de individuele kwaliteiten, maar van het hechte collectief. De huidige nummer twee in groep C laat zich weliswaar graag inzakken en zoekt de duels op, maar jaagt de tegenstander ook graag af en slaat toe als het kan.

Noord-Ierse media verklaren het succes mede door de tactische kennis van de bondscoach en putten daar ook vertrouwen uit voor de krachtmetingen met het Nederlands elftal en het slotduel met Duitsland. Journalist Steven Beacom van The Belfast Telegraph refereert aan het uitduel met Portugal in oktober 2012 in de kwalificatie voor het WK 2014 (1-1).

"Cristiano Ronaldo speelde zijn honderdste interland en wilde koste wat kost een geweldige wedstrijd neerzetten, maar door de slimme tactiek van O'Neill kreeg de Portugese doelpuntenmachine tot zijn grote frustratie geen ruimte. Die ene avond in Porto was O'Neill de koning. Die tactische masterclass is donderdag noodzakelijk tegen Oranje."

Bondscoach Michael O'Neill van Noord-Ierland. (Foto: Pro Shots)

Laatste zege Noord-Ierland op Oranje in 1965

De Noord-Ieren beginnen donderdag ondanks hun nieuwe status vanzelfsprekend als underdog aan het treffen met Oranje. Het Nederlands elftal verloor in de zes eerdere onderlinge ontmoetingen weliswaar een keer van Noord-Ierland, maar die nederlaag dateert van maart 1965.

O'Neill bewaart zelf sowieso weinig goede herinneringen aan de laatste ontmoeting met Oranje. In juni 2012 won de ploeg van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk in aanloop naar het EK met 6-0 van de Noord-Ieren, die toen de eerste uitwedstrijd onder O'Neill speelden.

Daarbij komt dat De Kuip voor tegenstanders van het Nederlands elftal een vrijwel onneembare vesting is geworden. De laatste zestien wedstrijden in het stadion van Feyenoord werden allemaal gewonnen door Oranje, waarvan dertien duels met een clean sheet. De laatste keer dat Nederland niet won in De Kuip was in maart 2007 (0-0 tegen Roemenië).

De wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Noord-Ierland begint donderdag om 20.45 uur in Rotterdam. De ploeg van Koeman vervolgt de EK-kwalificatie zondag met een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland.