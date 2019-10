Lionel Messi heeft in een interview op de Spaanse televisie nog maar eens benadrukt dat hij zijn loopbaan bij FC Barcelona wil afsluiten. De zesvoudig wereldvoetballer van het jaar voelt zich goed bij de club waarvoor hij al zijn hele carrière speelt.

"Als het aan mij ligt, blijf ik hier. Dat is nooit anders geweest, vanwege mijn gevoel voor de club, de stad en de vriendschappen die ik heb opgebouwd. Ik wil dat niet inleveren", aldus Messi in een interview met RAC1.

De 32-jarige Argentijn heeft in Camp Nou nog een contract tot de zomer van 2021. In april van dit jaar liet Barcelona-voorzitter Josep Bertomeu weten dat hij Messi voor het leven wil vastleggen, maar zover is het nog niet gekomen.

"Voor zover ik weet is er geen nieuws", zegt Messi daarover. "Maar ik ben eigenlijk nooit aanwezig bij de onderhandelingen over mijn contract, omdat er nooit problemen zijn. Hoelang ik nog door wil gaan? Ik bekijk per seizoen hoe goed ik nog ben. Ik heb nu een leeftijd waarop het me fysiek iets meer moeite gaat kosten, en dat is logisch."

De vedette kwam in zijn jeugd uit voor het Argentijnse Newell's Old Boys. Er wordt weleens gespeculeerd over een terugkeer naar de club waarbij het voor hem begon. "Het is een droom van me, maar soms moet je beseffen dat de situatie van je gezin het belangrijkst is", aldus Messi.

'Wilde weg in periode van belastingfraudezaak'

In het interview zegt Messi verder dat hij één keer aan een vertrek bij Barcelona heeft gedacht. In 2016 kreeg hij wegens belastingfraude 21 maanden cel - die straf hoefde hij overigens niet uit te zetten - en een boete van 2 miljoen euro. Een jaar later werd de straf teruggeschroefd naar 250.000 euro boete.

"In die periode was ik van plan om te vertrekken. Niet omdat ik klaar was met Barcelona, maar omdat ik weg wilde uit Spanje. Ik voelde me benadeeld en wilde hier niet meer zijn, al heb ik nooit een aanbieding van een andere club gehad", zegt hij.

"Het was een lastige periode voor mij en mijn gezin, omdat veel mensen niet alles wisten en zich baseerden op wat ze zagen en hoorden in de media. Veel daarvan klopte niet."

Messi scoorde al 604 keer voor Barcelona

Messi begon in oktober 2004 aan zijn imponerende loopbaan bij Barcelona. Hij debuteerde onder coach Frank Rijkaard en kwam sindsdien tot 692 officiële duels, waarin hij 604 keer scoorde en 244 assists gaf.

Naast zijn vele individuele prijzen - onlangs werd hij voor de zesde keer verkozen tot wereldvoetballer van het jaar - pakte de sterspeler met Barcelona onder meer vier keer de Champions League en tien keer de Spaanse landstitel.

