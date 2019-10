De spelers van Engeland zijn van plan om direct het veld te verlaten als er tijdens de komende EK-kwalificatieduels racistische leuzen te horen zijn. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate heeft dat deze week in onderling overleg besloten.

De spelers van Engeland waren dit jaar meermaals het slachtoffer van racisme. Tijdens het EK-kwalificatieduel met Montenegro in maart waren apengeluiden te horen als onder anderen Danny Rose en Raheem Sterling de bal hadden. De UEFA bestrafte het land met een boete en een thuisduel zonder publiek, maar die lichte sanctie kwam de Europese voetbalbond op veel kritiek te staan.

Engeland gaat maandag in de EK-kwalificatiereeks op bezoek bij Bulgarije, waarvan de fans zich dit jaar nog misdroegen door zich op racistische wijze te uiten in de duels met Tsjechië en Kosovo. De spelers van 'The Three Lions' hebben daarom met elkaar overlegd wat ze moeten doen als een van hen opnieuw racistisch wordt bejegend.

"Als een van ons het slachtoffer wordt van racisme, dan voelen we dat allemaal", benadrukt spits Tammy Abraham in gesprek met Engelse media. "Harry Kane (aanvoerder, red.) zei zelfs dat we met z'n allen het veld moeten verlaten als een speler zich daardoor niet op zijn gemak voelt. Dat gaan we dan ook doen."

De UEFA neemt bij racisme in stadions altijd het zogenoemde driestappenprotocol in acht: de aanvoerder moet racisme melden bij de scheidsrechter, die de wedstrijd dan tijdelijk moet staken, daarna roept de stadionomroeper de daders op te stoppen, en pas als dat óók niet helpt, wordt het duel definitief stilgelegd.

Raheem Sterling werd dit jaar in Montenegro racistisch bejegend. (Foto: Pro Shots)

'We zijn één grote familie'

Volgens de 22-jarige Abraham is het protocol duidelijk besproken binnen de groep en wordt het gerespecteerd. "We gaan de stappen volgen. Maar als de waarschuwingen niet helpen en het door blijft gaan, zullen we uiteindelijk als team besluiten om wel of niet van het veld te stappen."

Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold vindt ook dat zijn team het UEFA-protocol moet volgen, maar kan zich ook voorstellen dat zich een situatie voor kan doen waarin de spelers en staf alsnog op eigen houtje besluiten te stoppen.

"Als het extreem wordt, moeten we overwegen om het over een andere boeg te gooien. Het maakt niet uit of één speler racistisch wordt bejegend of het hele team, want we zijn één grote familie. Iedereen hoort de kans te krijgen om in een veilige en normale omgeving te voetballen."

Voor het duel met Bulgarije van maandag gaat Engeland vrijdag eerst op bezoek bij Tsjechië, de nummer twee in groep A. De ploeg van Southgate heeft drie punten meer en bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de Tsjechen. De nummers één en twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar.

Bekijk het programma en de standen in de EK-kwalificatie