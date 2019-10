Daniëlle van de Donk genoot dinsdag volop van alles wat er voor haar geregeld was vanwege haar honderdste interland voor de Oranjevrouwen. De 28-jarige middenvelder maakte ook nog eens een doelpunt in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland in Eindhoven (2-0).

"Dit is echt een droom die uitkomt. Dit is de mooiste interland die ik tot nu toe gespeeld heb. PSV is mijn 'cluppie' en dat al mijn vrienden en familie erbij waren, maakte het een superspeciale avond. Ik ben hartstikke trots", zei ze in het Philips Stadion.

Van de Donk werd voor de wedstrijd al gehuldigd. Ze ontving van KNVB-directeuren Jan Dirk van der Zee en Nico-Jan Hoogma een bos bloemen en een cadeau en werd in de tiende minuut - 10 is haar rugnummer - massaal toegezongen door het aanwezige publiek.

"Dat heb ik zeker gehoord. Ik heb ook nog even geklapt om ze daarvoor te bedanken, want ik vond het wel heel bijzonder", aldus de geboren Valkenswaardse, die nog geen twee minuten later op fraaie wijze scoorde.

"Dat deed ik eigenlijk twee minuten te laat, haha. Nee, dat was natuurlijk al helemaal mooi. Ik werd even gek, ik was dolblij. Ik had nooit verwacht dat het allemaal zo zou lopen. Het kippenvel stond wel even op mijn armen."

Daniëlle van de Donk wordt voor de wedstrijd tegen Rusland in het zonnetje gezet vanwege haar honderdste interland. (Foto: Pro Shots)

'Ik vind dat we steeds professioneler worden'

Van de Donk constateerde tevreden dat Nederland tegen Rusland een stuk beter speelde dan vrijdag op bezoek bij Slovenië, toen Oranje pas in de slotfase aan het langste eind trok (2-4).

"Ik wil niet zeggen dat dit ons niveau is, want we speelden de bal iets te vaak zomaar uit, maar het is ook erg moeilijk voetballen tegen een 'muur'. Het stond organisatorisch in elk geval goed en het balletje ging wat sneller rond, maar het kan nog beter."

"Ik vind wel dat we steeds professioneler worden. Slechte of moeilijke wedstrijden moet je ook maar zien te winnen en dat doen wij gelukkig. Tegen Slovenië was het heel lelijk, tegen Rusland iets minder lelijk, dus de volgende keer mag het wel weer mooi zijn."

Nederland zette door de zege op Rusland een grote stap richting plaatsing voor het EK van 2021 in Engeland. De regerend Europees kampioen gaat met twaalf punten uit vier wedstrijden soeverein aan kop in groep A.