Vivianne Miedema beleefde dinsdag een emotionele avond. De 23-jarige spits barstte vanwege het overlijden van haar opa in tranen uit toen ze een doelpunt maakte tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Rusland (2-0).

"Dit was zeker niet de makkelijkste wedstrijd uit mijn carrière. Ik ben blij dat ik op het veld heb gestaan, het team heb kunnen helpen en mijn familie wat afleiding heb kunnen geven", zei Miedema, wier grootvader zaterdag overleed, met een trillende lip in het Philips Stadion in Eindhoven.

Miedema kreeg van bondscoach Sarina Wiegman zaterdag de gelegenheid om haar opa en familie te zien. Ze kreeg toen van de broers van haar opa en haar oma meteen te horen dat ze moest spelen tegen Rusland, omdat haar opa dat per se gewild zou hebben.

"Dan is het voor mij ook makkelijker om de knop om te zetten en te proberen de familie trots te maken. Alles kwam er wel even uit na mijn doelpunt, maar dat is denk ik ook logisch. Ik zag teamgenoten ook tranen in de ogen hebben. De hele groep kende opa", vertelde ze.

"Opa was mijn grootste fan. Hij was altijd mee, heeft alles gezien. We hebben een speciale band opgebouwd. Het is nu even moeilijk, maar ik denk dat deze avond uiteindelijk een heel mooi plekje gaat krijgen."

Vivianne Miedema in duel met haar directe tegenstander tijdens de wedstrijd tegen Rusland. (Foto: Pro Shots)

'Rusland heeft meer kwaliteit dan de andere tegenstanders'

Miedema was ook opgelucht dat Nederland geen misstap beging tegen Rusland. Ze had al verwacht dat Oranje het lastig zou krijgen met de stugge Russen, die zich ver lieten inzakken en er af en toe gevaarlijk uitkwamen met een snelle counter.

"Dat inzakken deden ze vrij prima. Ze hebben toch iets meer kwaliteit dan de landen die we tot nu toe hebben gehad in de poule. De snelle 1-0 van Daniëlle (van de Donk, red.) zorgde ervoor dat de druk eraf was en met de 2-0 van mij zat de wedstrijd wel op slot."

"Het ging vandaag een stuk beter dan vrijdag tegen Slovenië (2-4-zege, red.), maar dat was ook niet heel moeilijk. 2-0 tegen Rusland is best wel prima. Ik denk dat het niet mooier had kunnen zijn: Daniëlle die scoort in haar honderdste interland en ik voor opa."

Nederland zette door de zege op Rusland een grote stap naar het EK van 2021 in Engeland. De regerend Europees kampioen gaat met twaalf punten uit vier wedstrijden soeverein aan kop in groep A.