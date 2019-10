De Oranjevrouwen hebben dinsdag een grote stap gezet naar plaatsing voor het EK van 2021 in Engeland. De regerend Europees kampioen won de vierde kwalificatiewedstrijd in het Philips Stadion in Eindhoven met 2-0 van concurrent Rusland.

Nederland stond halverwege op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van jubilaris Daniëlle van de Donk, die haar honderdste interland speelde, waarna het na rust nog 2-0 werd dankzij een treffer van Vivianne Miedema.

De zege voor Nederland was verdiend. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde niet heel goed, maar creëerde desondanks de meeste kansen en miste voor rust bij een 1-0-stand in de persoon van Sherida Spitse zelfs nog een strafschop.

Nederland gaat nu aan kop in groep A met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Rusland, Kosovo (beide zes punten uit drie wedstrijden), Slovenië (zes punten uit vier wedstrijden), Turkije en Estland (beide één punt uit vier wedstrijden).

De negen groepswinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere zes nummers twee krijgen via de play-offs nog een kans om een ticket af te dwingen. Drie van die zes landen mogen uiteindelijk naar het EK.

Jubilaris Daniëlle van de Donk wordt gefeliciteerd na haar doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Nederland scoort bij eerste mogelijkheid

Nederland was zoals verwacht de bovenliggende partij tegen Rusland, dat afgelopen zomer ontbrak op het WK in Frankrijk en 24e staat op de wereldranglijst. Het thuisteam slaagde er alleen in de eerste tien minuten niet in om het veldoverwicht om te zetten in kansen.

Bij de eerste echte mogelijkheid was het in de twaalfde minuut wel gewoon meteen raak voor Nederland. Van de Donk kreeg de bal na een schot van Renate Jansen wat gelukkig voor haar voeten, maar rondde vervolgens wel bekwaam af.

Nederland bleef daarna op zoek gaan naar meer doelpunten, maar moest wel steeds oppassen voor een counter van Rusland, dat met Nelli Korovkina een spits had die de bal vaak goed vasthield en met Marina Fedorova en Yana Sheina bovendien over twee snelle buitenspelers beschikte.

Het scheelde niet veel of Rusland was in de veertiende minuut zelfs op gelijke hoogte gekomen. Kristina Mashkova mocht na slecht wegwerken van Nederland bij een hoekschop vrij uithalen vanaf een meter of 20 en schoot hard op de paal.

Stand in de EK-kwalificatie 1. Nederland 4-12 (16-2)

2. Rusland 3-6 (5-2)

3. Kosovo 3-6 (4-6)

4. Slovenië 4-6 (13-6)

5. Turkije 4-1 (1-11)

6. Estland 4-1 (1-13)

Spitse stuit vanaf 11 meter op keeper

Nederland raakte er niet van in de war en kreeg in de 25e minuut de uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Spitse mocht na een overtreding van Mashkova vanaf 11 meter aanleggen, maar stuitte op keeper Tatyana Shcherbak.

Dat moment zorgde er wel voor dat het allemaal een stuk minder werd aan de kant van Nederland. Er werd in de laatste twintig minuten van de eerste helft nog nauwelijks gevaar gesticht en bovendien viel al na een half uur Desiree van Lunteren uit met een blessure.

De openingsfase van de tweede helft was ook nauwelijks het aanzien waard, maar opnieuw was het bij de eerste de beste mogelijkheid raak. Miedema kopte knap raak uit een voorzet van de voor Van Lunteren ingevallen Liza van der Most. De spits was tot tranen toe geroerd vanwege haar zaterdag overleden opa.

Nederland kon het zich door de comfortabele voorsprong veroorloven om het in het restant wat rustiger aan te doen. Van de Donk verzuimde op aangeven van Jansen nog wel de 3-0 te maken, maar dat mocht de feestvreugde na afloop niet bederven.