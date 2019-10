Bastian Schweinsteiger heeft dinsdag een punt achter zijn loopbaan gezet. De 35-jarige Duitser, die vooral bekend werd als middenvelder van Bayern München, speelde de laatste drie jaar in de Verenigde Staten bij Chicago Fire.

"De tijd is gekomen om mijn actieve carrière te beëindigen", schrijft Schweinsteiger op Twitter. "Ik wil alle fans en al mijn clubs bedanken. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik een ongelooflijke tijd heb gehad."

"Ik ben wat nostalgisch nu ik afscheid neem, maar ik kijk ook uit naar de uitdagingen die op mijn pad zullen komen."

Schweinsteiger debuteerde in 2002 namens het tweede elftal van Bayern München in het profvoetbal. In datzelfde jaar speelde hij ook zijn eerste wedstrijden op het hoogste niveau.

Na vijfhonderd wedstrijden en 68 goals voor Bayern stapte 'Schweini' in 2015 over naar Manchester United, waar zijn voormalige trainer Louis van Gaal toen op de bank zat.

De periode van Schweinsteiger in Engeland werd geen succes en in 2017 vertrok hij naar de Chicago Fire. De ploeg wist zich afgelopen weekend in de laatste speelronde van het reguliere seizoen niet te plaatsen voor de play-offs van de Major League Soccer, waardoor het duel met Orlando City van afgelopen zondag het laatste duel van Schweinsteiger in het profvoetbal was.