Marc-André ter Stegen (27) heeft dinsdag benadrukt dat hij geen problemen heeft met concurrent Manuel Neuer (33), nadat er in Duitsland de afgelopen weken veel te doen was om de strijd tussen de twee topkeepers.

"Manuel en ik gaan absoluut professioneel om met de situatie", zei Ter Stegen op een persconferentie in aanloop naar de oefenwedstrijd van Duitsland tegen Argentinië op woensdag. "Dat betekent ook dat we ons positief opstellen tegenover de ander en elkaar steunen."

Negentigvoudig international Neuer is al jaren de nummer één onder de lat bij de 'Mannschaft'. Ter Stegen bewijst bij FC Barcelona dat hij een van de beste keepers ter wereld is, maar de 22-voudig international moet bij zijn land meestal genoegen nemen met een plek op de bank.

Vorige maand, na de vorige interlandperiode, zei Ter Stegen in Spaanse media dat hij er "een beetje gek" van werd dat hij weer reserve was. "Ik probeer er het beste van te maken, maar het was een grote klap voor me."

Aanvoerder Neuer reageerde door te zeggen dat de opmerkingen van zijn concurrent "niet helpen" en dat ze niet respectvol waren ten opzichte van de andere keepers in de Duitse selectie. Dat zorgde weer voor woede bij Ter Stegen, die de quotes van Neuer "ongepast" noemde.

Bondscoach Joachim Löw ziet geen keepersrel bij Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Ter Stegen en Neuer respecteren elkaar'

De laatste weken probeerden beide keepers en bondscoach Joachim Löw het relletje weer uit de wereld te helpen. "Manuel weet dat ik altijd alleen maar over mezelf heb gepraat. Het is altijd multi-interpretabel hoe dat bij de ander aankomt", zei Ter Stegen dinsdag. "Manuel en ik praten elke dag met elkaar en er is geen strijd tussen ons."

Löw stelde op de persconferentie ook dat er er niks aan de hand is tussen zijn twee beste doelmannen. "Ze respecteren elkaar en ik zie absoluut geen problemen."

De bondscoach maakte vorige week al bekend dat hij met zijn keepers heeft afgesproken dat Ter Stegen woensdag in de basis staat tegen Argentinië en dat Neuer speelt in het EK-kwalificatieduel met Estland van zondag.

"Ik voel niet meer druk dan normaal", aldus Ter Stegen. "Dit is weer een wedstrijd waar ik het beste van mezelf wil laten zien."

Duitsland is flink gehavend voor het duel met Argentinië in Dortmund. Löw mist onder anderen Jonathan Tah, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Timo Werner, Leon Goretzka en Matthias Ginter.