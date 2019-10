Dennis Bergkamp, Dirk Kuijt en Henrik Larsson hopen de Engelse voetbalclub Wycombe Wanderers over te nemen. Voor bondscoach Ronald Koeman is in de plannen een rol als adviseur weggelegd.

Zaakwaarnemer Rob Jansen, die de belangen van de voormalige profvoetballers behartigt en ook een belangrijke rol heeft bij de overname, bevestigt de serieuze interesse dinsdag aan De Telegraaf na berichtgeving van The Athletic.

Wycombe Wanderers bezet momenteel de tweede plek in de League One, het derde niveau van Engeland. De club is op dit moment in handen van een groep supporters. Die hopen op investeerders die Wycombe Wanderers naar een hoger plan kunnen tillen.

Jansen maakte maanden geleden in het programma Jaïr in Goed Gezelschap op NPO1 al bekend dat hij, samen met een aantal bij hem aangesloten ex-voetballers, een club wil kopen. Nu is dus duidelijk dat het om Wycombe Wanderers gaat.

Overigens is de overname nog geen zekerheid. In juli werd namelijk ook bekend dat de Amerikaanse zakenman Rob Couhig aandeelhouder wil worden van de club uit de League One. Er ligt zelfs al een principeakkoord met Couhig, die de voornaamste kandidaat lijkt om de nieuwe eigenaar te worden.

Volgende week wordt gestemd over de toekomst van Wycombe. Mocht de Nederlandse overname doorgaan, dan krijgt de Zweed Larsson mogelijk een plek in de technische staf. Bergkamp, op dit moment veldtrainer bij de beloften van Almere City, moet de jeugdopleiding leiden en Feyenoord-jeugdtrainer Kuijt zou zo nu en dan naar Engeland afreizen.