Memphis Depay is blij dat hij zich in deze moeilijke periode bij Olympique Lyon weer even op het Nederlands elftal kan richten. De aanvaller kent persoonlijk een sterk seizoen, maar de Franse topclub presteert vooralsnog zeer teleurstellend in de Ligue 1.

"Het was wel even lastig om de knop om te zetten", aldus de 25-jarige Memphis, een van de 23 spelers die zich maandag in Zeist meldden, tegen diverse media. "In mijn hoofd heb ik dat wel gedaan en dat moet ook. Als ik de jongens hier bij Oranje zie, is de mood snel goed."

Lyon kende al een moeizame start van de competitie en gaf daar zondag een vervolg aan door de derby tegen Saint-Étienne met 1-0 te verliezen. De Franse topclub greep maandagavond in, uren na het persmoment in Zeist, door trainer Sylvinho te ontslaan.

"Ik heb niet veel geslapen", bekende Memphis in gesprek met FOX Sports. "De derby mag je niet verliezen, dus dit is teleurstellend. De situatie in Lyon is op dit moment kut, om het hard te zeggen. Dat ik me hier mag melden is lekker, maar ook moeilijk. Ik weet wat ik hier moet doen, maar ergens in mijn hoofd wil ik dat ook bij de club."

Memphis Depay in actie tegen Saint-Etienne. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen bij Oranje is er klaar voor'

Hoewel Lyon slechts twee van de eerste negen competitiewedstrijden won en de veertiende plek in de competitie bezet, is Memphis zelf een stuk beter op dreef. De vijftigvoudig Oranje-international kwam in de eerste tien officiële wedstrijden van het seizoen al zes keer tot scoren.

Ook bij Oranje was Memphis dit najaar belangrijk, want hij was begin september doeltreffend in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (0-4-winst). Tegen Noord-Ierland (donderdag in De Kuip) en Wit-Rusland (zondag in Minsk) kan Nederland een grote stap zetten naar kwalificatie voor het EK van volgend jaar.

"Of Noord-Ierland cruciaal is? Dat wordt elke keer gezegd als wij een kwalificatiewedstrijd spelen. Iedereen bij ons is er klaar voor en we moeten het nu afmaken", aldus Memphis.

Oranje staat momenteel op de derde plek in groep C met negen punten. Dat zijn er drie minder dan koploper Duitsland en Noord-Ierland, die wel een wedstrijd meer gespeeld hebben dan Nederland. De nummers één en twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

