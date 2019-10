Matthijs de Ligt vindt dat hij bij Juventus de stijgende lijn te pakken heeft. De pas twintigjarige verdediger, die deze zomer voor 75 miljoen euro overkwam van Ajax, beaamt wel dat hij nog altijd moet wennen aan het Italiaanse voetbal en dat hij in zijn beginperiode ook met een gebrek aan vertrouwen kampte.

"De belangrijkste les die ik tot nu toe geleerd heb bij Juventus, is dat je zelfvertrouwen moet hebben", zei De Ligt maandag op de KNVB Campus in Zeist. "Ik merkte in het begin aan mezelf dat ik er heel erg mee bezig was om geen fouten te maken. Dat moet je natuurlijk juist nooit doen. Zo heb ik nooit gespeeld. Daar lag de focus in de eerste weken te veel op."

"Na de wedstrijd tegen Atlético Madrid heb ik mezelf als het ware tot de orde geroepen. Ik wilde weer met zelfvertrouwen op het veld staan. Dan gaat er misschien weleens iets fout, maar dan weet ik zeker dat het in elk geval beter gaat dan voorheen. Sindsdien is de stijgende lijn wel ingezet."

Toch vertolkte De Ligt zondag een negatieve hoofdrol in de topper van Juventus op bezoek bij Internazionale (1-2-zege). Hij veroorzaakte bij een 0-1-stand een strafschop na een ietwat ongelukkige handsbal en had het ook in het restant van de wedstrijd moeilijk tegen de spitsen Romelu Lukaku en Lautaro Martínez.

"De kritiek die je dan na afloop krijgt, hoort erbij. Dat is helaas het leven van een verdediger. Je balanceert op zo'n dun koordje van of je het goed of fout doet. Ik had natuurlijk ook liever geen strafschop weggegeven, maar uiteindelijk wonnen we wel, en daar gaat het om", bleef De Ligt nuchter onder alle verhalen in de Italiaanse media.

"Ik sta hier nu anders dan tijdens de vorige interlandperiode. Toen had ik pas één wedstrijd gespeeld voor Juventus, tegen Napoli, en die verliep voor mij persoonlijk niet echt lekker. Na het duel met Estland heb ik in de meeste wedstrijden gewoon goed gespeeld, dus dan kan je wel concluderen dat ik meer gewend ben. Maar het moet nog wel beter."

Matthijs de Ligt valt in de armen van zijn ploeggenoot Gonzalo Higuaín bij Juventus. (Foto: Pro Shots)

'Dat ik op dieet moest van Sarri, is echt een wild verhaal'

De Ligt kijkt allang niet meer op van wat er over hem wordt geschreven. Hij moest lachen toen hij in een Italiaanse krant las - hij volgt meerdere keren per week Italiaanse les en kan inmiddels al een aardig woordje verstaan - dat hij door zijn trainer Mauricio Sarri op dieet is gezet omdat hij te dik zou zijn.

"Haha, dat is echt een wild verhaal. Nee, ik verbaas me er niet meer over. Soms denk ik wel van: hoezo dit nu weer? Dan heb ik voor mezelf een goede wedstrijd gespeeld, maar dan is het blijkbaar toch weer niet goed genoeg. Maar goed, dat zijn ook maar meningen. Ik moet van mezelf weten wat ik goed en fout doe, en dat weet ik dondersgoed."

De Ligt maakt zich evenmin druk over de woorden van Sarri, die hem weliswaar een "fenomenale" verdediger noemde, maar daar ook aan toevoegde dat hij door de zware knieblessure van Giorgio Chiellini, die nog minimaal een half jaar is uitgeschakeld, sneller moest worden gebracht dan aanvankelijk de bedoeling was.

"Ik begrijp hem wel. Elke speler die nieuw bij de club komt, moet de tijd krijgen om zich te kunnen settelen in het team. Juventus had met Chiellini en Bonucci al twee geweldige verdedigers. Het idee was om mij rustig in te passen. Dat is anders gelopen. Het is uiteraard fijn dat ik speel, maar je wordt wel meteen in het diepe gegooid. Dat is voor mij een heel mooie uitdaging."

De Ligt staat voor misschien wel een cruciale week met het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt donderdag en zondag tegen respectievelijk Noord-Ierland (in Rotterdam) en Wit-Rusland (in Minsk) en kan dan een enorme stap zetten naar het EK van volgend jaar.

