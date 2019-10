De Franse bondscoach Didier Deschamps rekent dit jaar niet meer op Hugo Lloris. De doelman raakte zaterdag in het competitieduel van Tottenham Hotspur zwaar geblesseerd aan een elleboog.

Lloris kwam al in de derde minuut van het duel, dat met 3-0 werd verloren van Brighton & Hove Albion, verkeerd terecht nadat hij bal verkeerd inschatte. Daarbij schoot zijn elleboog uit de kom.

De eerste doelman van het Franse elftal werd vervolgens kermend van de pijn van het veld gedragen. Lloris kreeg zelfs extra zuurstof en morfine toegediend om de pijn te verdragen.

Volgens Deschamps is het lastig in te schatten wanneer hij weer een beroep kan doen op Lloris, maar zeker is dat hij er vrijdag in de EK-kwalificatie tegen IJsland en drie dagen later tegen Turkije niet bij is. Steve Mandanda staat dan op doel.

De Franse bondscoach Didier Deschamps. (Foto: Pro Shots)

'Gaat vermoedelijk maanden duren'

"Ik heb Hugo even kort gesproken, toen hij daar emotioneel weer toe in staat was", zei Deschamps maandag. "Ik ben geen specialist op dit gebied, maar zijn banden zijn in ieder geval flink beschadigd."

Ook volgende maand, als Frankrijk tegen Moldavië en Albanië speelt, is Lloris er niet bij. "Ik reken dit jaar niet meer op hem", zei de bondscoach. "Het gaat weken, waarschijnlijk maanden duren voor hij weer fit is."

Frankrijk staat na zes duels tweede in groep H. De regerend wereldkampioen verzamelde vijftien punten, net zoveel als koploper Turkije. IJsland staat derde met drie punten minder.

