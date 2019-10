Voor de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Noord-Ierland wordt donderdag stilgestaan bij het overlijden van Fernando Ricksen en Humphrey Mijnals. De KNVB meldt maandag dat er een minuut wordt geapplaudisseerd voor de twee Oranje-internationals.

Ricksen overleed in september op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van spierziekte ALS. De voormalige vleugelverdediger kwam tussen 2000 en 2003 tot twaalf interlands voor het Nederlands elftal.

Mijnals overleed eind juli op 88-jarige leeftijd. De verdediger kwam in 1960 drie keer in actie voor Oranje en was de eerste speler van Surinaamse afkomst in het Nederlands elftal. Hij kwam later ook nog voor zijn geboorteland uit.

De wedstrijd tussen Nederland en Noord-Ierland begint donderdag om 20.45 uur in De Kuip, die uitverkocht is. Drie dagen later gaat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman op bezoek bij Wit-Rusland.

Nederland bezet op dit moment de derde plek in groep C met negen punten. Dat zijn er drie minder dan Noord-Ierland en koploper Duitsland, maar die hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan Oranje. De nummer één en twee in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van komende zomer.

