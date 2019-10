Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen rekent erop dat haar ploeg dinsdag tegen Rusland een stuk zorgvuldiger en geconcentreerder aan de aftrap verschijnt dan vorige week tegen Slovenië.

Nederland leek in Slovenië voor het eerst puntenverlies te lijden in de EK-kwalificatie, maar dankzij twee rake vrije trappen van Sherida Spitse in de slotfase won Oranje alsnog met 2-4.

Zowel binnen als buiten het elftal werd kritisch gekeken naar het optreden van de Oranjevrouwen. "We waren slordig, maakten verkeerde keuzes en bij balverlies was het middenveld niet goed bezet. Dat gaan we morgen beter doen", stelde Wiegman maandag. "Als we geconcentreerder zijn, krijgen we vanzelf meer controle."

Rusland, dat na twee duels zes punten heeft, wordt als de sterkste tegenstander gezien in de groep. "Ze zijn nog iets fysieker dan Slovenië en ze kunnen onverwachte dingen doen. Wij moeten ervoor zorgen dat we de bal zo snel laten lopen, dat we onder druk uit kunnen komen.

Daniëlle van de Donk speelt tegen Rusland haar honderdste interland. (Foto: Pro Shots)

'Publiek geeft extra steuntje in rug'

Wiegman beseft dat de ambiance dinsdag een stuk anders zal zijn. De Oranjevrouwen spelen dan voor 23.000 man in het Philips Stadion, waar dat afgelopen vrijdag gebeurde in een klein stadion in Murska Sobota met een matige grasmat.

"De verschillen zijn enorm groot. De spelers zijn natuurlijk blij dat ze hierheen mogen, want het blijft heel bijzonder om voor 23.000 man te mogen spelen. Dat geeft je toch een extra steuntje in de rug."

Het resultaat is in ieder geval heilig. "Natuurlijk willen we graag met mooi voetbal winnen, maar als dat niet lukt, dan maar lelijk. Al is dat niet de intentie. Het gaat erom dat we eerste worden in de poule en als je van Rusland wint, zet je daar een grote stap naar."

Stand in EK-kwalificatie 1. Nederland 3-9 (14-2)

2. Rusland 2-6 (5-0)

3. Slovenië 3-3 (7-5)

4. Kosovo 2-3 (2-5)

5. Turkije 3-1 (0-5)

6. Estland 3-1 (0-11)

Van de Donk speelt honderdste interland

Voor Daniëlle van de Donk wordt de partij een bijzondere, want zij speelt haar honderdste interland. Voor de geboren Valkenswaardse is het helemaal speciaal omdat de wedstrijd in het na bijgelegen Eindhoven wordt gespeeld.

"Iedereen is blij voor me, maar ik probeer het op de achtergrond te houden", zei de middenvelder van Arsenal daar zelf over. "Uiteindelijk is het gewoon een wedstrijd die je wil winnen. Alleen komt er nu een bepaald nummer achter je naam."

Met haar aantal komt ze in de buurt van Wiegman, die 104 keer voor Oranje uitkwam. "Volgens mij speelde ik zelf mijn honderdste interland voor tien man in Denekamp", herinnerde de bondscoach zich. "Voor die honderdste interland verdien je de rest van leven respect."

Nederland-Rusland begint dinsdag om 20.00 uur. Bij een zege vergroten de Oranjevrouwen de voorsprong op Rusland naar zes punten.