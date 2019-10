Bondscoach Ronald Koeman vindt het alleen maar positief dat hij het door de ontwikkeling van het Nederlands elftal en de progressie bij individuele spelers steeds lastiger heeft bij het samenstellen van zijn selectie én basiselftal.

"Het klopt dat we voor het eerst ingewikkelde keuzes moeten maken, maar dat is alleen maar goed. Dat hoort bij een nationaal team", zei Koeman maandag bij een persconferentie in Zeist in aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Wit-Rusland.

De bondscoach probeert sinds zijn aanstelling bij Oranje niet te veel te wisselen van de ene interlandperiode naar de andere, omdat hij vastigheden wil creëren bij zijn ploeg. Inmiddels zijn de resultaten al enige tijd goed en kloppen er flink wat (jonge) spelers op de deur.

"Het is druk op het middenveld en in de aanval, daar hebben we volop mogelijkheden", erkende Koeman. "Alle spelers maken een ontwikkeling door en dat is positief. Het is aan ons om de beste keuzes te maken voor het team, ook met het oog op de tegenstander. Misschien gaan we de komende periode meer toe naar meer wijzigingen per wedstrijd."

"Maar het feit dat we een vaste selectie hanteren, heeft een groot aandeel in ons succes", benadrukte de bondscoach. "Deze groep verdient het ook dat er niet veel wijzigingen zijn. Maar als een speler echt op de deur klopt, zo erg dat je het niet meer kan tegenhouden, dan zal ik dat ook niet doen. Het gaat erom dat we een zo sterk mogelijk Nederlands elftal hebben."

'De Jong beter dan Weghorst om iets te forceren'

Koeman kreeg op de persconferentie flink wat vragen over zijn selectiekeuzes. Zo moest hij niet voor het eerst uitleggen waarom hij Luuk de Jong - die dit seizoen nog niet heeft gescoord voor Sevilla - wél opgeroepen heeft en Wout Weghorst met zijn vier Bundesliga-treffers níét.

"Ik vind De Jong nog steeds beter dan Weghorst als we echt iets moeten forceren in een wedstrijd", stelde Koeman. "Maar het klopt dat Weghorst veel scoort. Ik moet mijn ogen niet sluiten voor hoe iemand presteert bij zijn club, maar dan gaat het wel over de langere termijn. Ik ben niet van het hak-op-de-takbeleid."

De bondscoach geeft ook nog steeds het vertrouwen aan middenvelder Kevin Strootman, hoewel de 45-voudig international bij Oranje in de pikorde voorbij is gestreefd door Frenkie de Jong. "Ik zie nog steeds een rol voor Kevin binnen en buiten het veld. Misschien is dat anders over een aantal maanden, maar dat geldt voor alle spelers."

Wout Weghorst was afgelopen weekend matchwinner voor VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

Koeman vond oproepen van talenten nog niet noodzakelijk

Koeman heeft ervoor gekozen om geen debutanten op te roepen voor de duels met Noord-Ierland en Wit-Rusland. Dat betekent dat onder anderen AZ-talenten Teun Koopmeiners (21) en Calvin Stengs (20) nog even geduld moeten hebben.

"Een van de redenen is dat Jong Oranje belangrijke wedstrijden heeft tegen Jong Portugal en Jong Noorwegen en we willen dat die ploeg het EK haalt", aldus Koeman.

"Maar als er écht iemand bij was geweest die een plek verdiend had, dan was het Nederlands elftal bepalend geweest. Stengs en een aantal anderen ontwikkelen zich zeer goed, en op de lange weg naar het EK is ruimte voor veranderingen. Ik vond het alleen niet noodzakelijk voor deze periode."

AZ-spelers Teun Koopmeiners (links) en Calvin Stengs (uiterst rechts). (Foto: Pro Shots)

Oranje staat derde in groep C

Het Nederlands elftal vervolgt de EK-kwalificatie donderdag met een thuiswedstrijd tegen concurrent Noord-Ierland in De Kuip (aftrap 20.45 uur). Drie dagen later volgt een uitduel met Wit-Rusland in het Dinamo-stadion in Minsk (aftrap 18.00 uur).

De ploeg van Koeman, die bij de vorige interlandperiode overwinningen op Duitsland (2-4) en Estland (0-4) boekte, bezet momenteel met negen punten de derde plek in groep C, met een duel minder gespeeld dan Duitsland en Noord-Ierland. De nummer één en twee in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgende zomer, dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden.

Oranje heeft door de prestaties in de Nations League nog altijd de play-offs als vangnet, mocht het niet lukken om als eerste of tweede te eindigen in de EK-kwalificatiepoule.