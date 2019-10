Roda JC is druk in gesprek met geïnteresseerde partijen die het gat in de begroting willen dichten. De noodlijdende club moet uiterlijk 28 oktober een bankgarantie van 906.000 euro paraat hebben.

Begin juni leek Roda gered toen zakenman Mauricio Garcia de la Vega zich meldde, maar de Mexicaan investeerde geen euro, joeg de fans én het personeel tegen zich in het harnas en besloot zaterdag onder druk te vertrekken.

"Er lopen nu gesprekken met diverse partijen. Het is nog te pril om te kunnen zeggen op welke termijn er nieuws is. Er is ons veel aan gelegen om de partijen dubbel te checken", zegt een woordvoerder van Roda JC maandag tegen NUsport.

Hij benadrukt dat de club niet direct failliet is als het bedrag van 906.000 euro op 28 oktober niet bij elkaar is en dat er uitstel kan worden aangevraagd bij de KNVB. Wel krijgt Roda in dat geval drie punten in mindering.

Mauricio Garcia de la Vega was absoluut niet meer welkom in Kerkrade. (Foto: Pro Shots)

Roda-personeel weer aan het werk

Nu Garcia de la Vega is vertrokken, is het personeel van Roda weer 'gewoon' aan het werk. De medewerkers meldden zich een week geleden nog ziek uit protest tegen de aanwezigheid van de investeerder.

Roda JC verkeert al jaren in financiële problemen. Begin 2017 kocht Alexei Korotaev 20 procent van de aandelen, maar de Zwitserse Rus moest vlak daarna in Dubai zeven maanden de cel in. De overige 80 procent is in handen van Frits Schrouff.

Sportief gaat het eveneens niet goed met Roda, dat jaren in de Eredivisie uitkwam. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong bezet na negen speelrondes de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

