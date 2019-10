Sevilla-coach Julen Lopetegui verwijt Luuk de Jong niets na de 4-0-nederlaag van zondag bij FC Barcelona. De spits kreeg een aantal grote kansen, maar benutte die niet.

"De Jong heeft veel dingen goed gedaan, ook in het teambelang. Om in Camp Nou te winnen, moet je alles goed doen en ook een beetje geluk hebben", aldus Lopetegui.

De van PSV overgekomen De Jong raakte onder meer de paal en zag Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen redden op een andere inzet. De Oranje-international wacht nog op zijn eerste doelpunt voor Sevilla.

"Barcelona sloeg bij de eerste kans wél toe en dat deed ons pijn", aldus Lopetegui. "Na rust hebben we het goed gedaan, maar ook toen lieten we grote kansen liggen. Ik vind de 4-0-nederlaag onverdiend."

Er gebeurde veel in Camp Nou. Luis Suárez opende de score met een fraaie omhaal - waarna ook Arturo Vidal, Ousmane Dembélé en Lionel Messi scoorden - en er vielen liefst acht gele en twee rode kaarten.

Luis Suárez zette FC Barcelona met een prachtige omhaal op 1-0 tegen Sevilla. (Foto: Pro Shots)

Weggestuurde Dembélé noemde arbiter 'echt heel slecht'

In de slotfase waren de rode kaarten voor Ronald Araújo en Dembélé, beide spelers van Barcelona. Uit het rapport van de scheidsrechter bleek dat Dembélé hem "slecht, echt heel slecht" had genoemd.

Barcelona-coach Ernesto Valverde was verrast door de rode kaarten, maar vooral blij met de overwinning. "De zege is essentieel voor ons, vooral na de start van het seizoen waarbij we wat punten hebben laten liggen", aldus de Spanjaard.

"De druk stond er vol op. Nu hebben we vijftien dagen de tijd om ons voor te bereiden op een paar zware wedstrijden. Het is mooi dat we nu met een goed gevoel de interlandperiode in gaan."

Over een kleine twee weken gaat Barcelona op bezoek bij Eibar. In de dagen die volgen staan een Champions League-duel met Slavia Praag en de Clásico tegen Real Madrid op het programma.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga