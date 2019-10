Juventus-coach Maurizio Sarri heeft het nog maar eens opgenomen voor Matthijs de Ligt. De van Ajax overgekomen verdediger speelde zondag in de topper tegen Internazionale (1-2-winst) niet voor het eerst dit seizoen wat ongelukkig.

De Ligt veroorzaakte vroeg in de eerste helft een strafschop door hands te maken - Lautaro Martinez benutte de penalty en zorgde daarmee voor 1-1 - en was ook in de rest van de wedstrijd niet foutloos.

"Matthijs is een sterke speler, maar moet zich nog wat aanpassen aan ons spel en onze manier van verdedigen. Door de blessure van Giorgio Chiellini hebben we hem snel moeten brengen", aldus Sarri over de Nederlander.

Bij de start van de competitie had de net twintigjarige De Ligt een reserverol, maar door de zware knieblessure van de ervaren Chiellini vormt hij de laatste weken het centrale verdedigingsduo met Leonardo Bonucci.

Eerder dit seizoen zag De Ligt er in de met 4-3 gewonnen topper tegen Napoli bij de tegentreffers van Juventus ook al niet goed uit. In een aantal andere wedstrijden speelde hij ook nog niet zo goed als vorig seizoen bij Ajax.

Matthijs de Ligt viert de overwinning op Internazionale met Leonardo Bonucci. (Foto: Pro Shots)

'We moeten dominanter zijn'

De zestigjarige Sarri zag tegen Inter dat niet alleen De Ligt, maar zijn hele ploeg nog moet verbeteren. De wedstrijd in Milaan werd gewonnen door een doelpunt van Gonzalo Higuaín.

"We moeten meer controle krijgen en dominanter zijn op de helft van de tegenstander, al ben ik tot nu toe tevreden. We moeten nu langzaamaan wat verbeteren in de details", aldus de Italiaan.

"We hebben zoveel aanvallende kwaliteit, waardoor we altijd kansen krijgen. Ik koos er nu voor om Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín samen te laten spelen, omdat ik wilde winnen."

De Ligt en Juventus gaan dankzij de overwinning op Inter aan kop in de Serie A met negentien punten uit zeven wedstrijden. Volgende week zaterdag is Bologna de eerstvolgende tegenstander.

