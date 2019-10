Keeper David de Gea maakt zich grote zorgen om Manchester United. De Engelse topclub verloor zondag met 1-0 bij Newcastle United en dat was de zoveelste tegenvaller in korte tijd.

"Wat er misgaat? Alles. Er zijn echt heel veel dingen die beter moeten. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen", aldus een zichtbaar aangeslagen De Gea voor de camera van Sky Sports.

De 28-jarige Spanjaard is bezig aan zijn negende seizoen bij United, dat hem in 2011 overnam van Atlético Madrid. Hij stelt zijn ploeg nog nooit zo slecht te hebben zien spelen als nu.

"Dit is waarschijnlijk de moeilijkste periode sinds ik hier ben. In twee wedstrijden hebben we niet eens gescoord. Ik weet niet wat ik moet zeggen en kan me alleen maar verontschuldigen tegenover de fans."

De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer won slechts drie van de laatste tien wedstrijden en staat in de Premier League slechts twaalfde. Donderdag werd in de Europa League nog met 0-0 gelijkgespeeld bij AZ.

Een peinzende Ole Gunnar Solskjaer tijdens het uitduel met Newcastle United. (Foto: Pro Shots)

'We zullen terugkomen'

Op bezoek bij Newcastle United kwam het winnende doelpunt zaterdag op naam van Matthew Longstaff. United miste onder anderen Paul Pogba, Jesse Lingard, Anthony Martial en Eric Bailly, maar dat mag volgens De Gea geen excuus zijn.

"We verdedigden vrij goed en creëerden ook wel kansen, maar kregen een goal tegen nadat we zelf een corner hadden gekregen. We zullen terugkomen, maar momenteel hebben we het heel lastig."

Manager Solskjaer was ondanks de nieuwe nederlaag een stuk positiever. "We staan nu voor een enorme uitdaging, al staat alles nog dicht bij elkaar. We moeten een eenheid blijven en dan komt het uiteindelijk goed", aldus de Noor.

Na de interlandperiode wacht United een zwaar competitieduel, want volgende week zondag komt Liverpool naar Old Trafford. De koploper is nog zonder puntenverlies.

