Frank de Boer en Atlanta United hebben zondag de reguliere competitie in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) afgesloten met een zege. De regerend kampioen gaat daardoor als de nummer twee van de Eastern Conference naar de play-offs.

Atlanta United rekende in het eigen Mercedes-Benz Stadium af met New England Revolution: 3-1. De ploeg van trainer Bruce Arena eindigt als zevende in de Eastern Conference en is over twee weken de tegenstander van Atlanta in de eerste ronde van de play-offs.

De overwinning was niet het enige goede nieuws voor De Boer, want sterspeler Josef Martínez vierde zijn rentree na een enkel- en knieblessure met een treffer, zijn 26e competitiegoal van het seizoen. Alleen LAFC-spits Carlos Vela (31 goals) en LA Galaxy-vedette Zlatan Ibrahimovic (29 goals) eindigen boven de Venezolaan op de topscorerslijst.

Julian Gressel was de uitblinker bij Atlanta United tegen New England Revolution. De Duitse middenvelder gaf de assist bij de vroege 1-0 van Darlington Nagbe en de 2-1 van Martínez, en tekende zelf voor de 3-1. Cristian Penilla maakte de 1-1 namens de bezoekers.

Atlanta United eindigt het reguliere seizoen met 58 punten uit 34 duels, zes punten minder dan de nummer één van de Eastern Conference New York City FC. Die ploeg hoeft, net als LAFC in de Western Conference, niet in actie te komen in de eerste ronde van de play-offs.

Vorig seizoen begon Atlanta United ook als de nummer twee in het oosten aan de play-offs. 'The Five Stripes' veroverden vervolgens voor het eerst de titel in de MLS.

Eerste ronde play-offs MLS Eastern Conference Toronto FC (4) - D.C. United (5)

Philadelphia Union (3) - New York Red Bulls (6)

Atlanta United (2) - New England Revolution (7)