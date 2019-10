Matthijs de Ligt en Juventus hebben zondag uitstekende zaken gedaan in de Serie A door de topper tegen Internazionale te winnen. De 'Oude Dame' zegevierde met 1-2 bij de ploeg van Stefan de Vrij en pakte zo de koppositie. In Spanje wonnen Frenkie de Jong en FC Barcelona ruim van het Sevilla van Luuk de Jong.

Bij Inter-Juventus zette Paulo Dybala de bezoekers al na vier minuten op voorsprong. De aanvaller werd aan de linkerkant weggestuurd door Miralem Pjanic en schoot de bal via de vingertoppen van Samir Handanovic in de verre hoek.

Een kwartier later was het al gelijk door een ongelukkige actie van De Ligt. De oud-Ajacied kreeg de bal bij een kopduel in het strafschopgebied op zijn arm en veroorzaakte zo een penalty, die werd binnengeschoten door Lautaro Martínez. De VAR keek nog wel naar de beelden, maar de protesterende De Ligt kreeg nul op het rekest.

Het ging daarna op en neer in de spectaculaire Derby d'Italia. Cristiano Ronaldo leek Juventus aan het einde van de eerste helft op voorsprong te zetten, maar Dybala stond buitenspel toen hij de Portugees bediende.

Na rust kregen beide ploegen kansen op de overwinning in de verhitte topper, maar het was Juventus dat aan het langste eind trok. Higuaín kreeg de bal aan de rechterkant aangespeeld en schoot raak in de verre hoek.

Door de overwinning nam Juventus de koppositie over van Inter. De regerend landskampioen staat nu op negentien punten, één meer dan de ploeg uit Milaan. Zowel De Ligt als De Vrij stond de hele wedstrijd in het veld.

Paulo Dybala tekende voor de openingstreffer in Milaan. (Foto: Pro Shots)

Frenkie de Jong verslaat Luuk de Jong

In La Liga boekte het FC Barcelona van oud-Ajacied De Jong een ruime overwinning op Sevilla. De Catalanen wonnen weliswaar met duidelijke cijfers in Camp Nou, maar eindigden de wedstrijd met negen man door rode kaarten voor Ronald Araújo en Ousmane Dembélé.

De beste kansen in de beginfase waren voor Sevilla. Vooral Luuk de Jong was enkele keren dicht bij de 1-0, maar het was Luis Suárez die na 27 minuten op schitterende wijze de score opende. De Uruguayaan trof doel met een omhaal na een voorzet van Nélson Semedo. Vanaf dat moment ging het snel in Camp Nou.

Vijf minuten na de openingstreffer schoof Arturo Vidal op randje buitenspel de 2-0 binnen en in de 35e minuut was ook de derde Catalaanse treffer een feit. Dembélé schoot na een simpele kapbeweging feilloos raak. Lionel Messi vergrootte de marge in de 78e minuut nog naar vier door een vrije trap binnen te schieten; zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

De geplaagde Luuk de Jong was op dat moment al gewisseld. Barcelona eindigde de wedstrijd nog wel in mineur, nadat Araujó bij zijn competitiedebuut direct rood kreeg voor het onderuit halen van een doorgebroken tegenstander. Dembélé kreeg vervolgens rood na commentaar op de leiding.

Door de overwinning blijft Barcelona in het spoor van koploper Real Madrid, dat twee punten meer heeft. De Catalanen boekten tegen Sevilla de derde competitiezege op rij.

Luis Suárez was belangrijk voor FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

