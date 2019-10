Steven Bergwijn is blij dat hij zondag met de openingstreffer een belangrijk aandeel had in de 4-1-zege van PSV op VVV-Venlo, die hij opdroeg aan zijn rouwende ploeggenoot Mohamed Ihattaren.

Bergwijn kreeg zondagochtend via trainer Mark van Bommel het trieste nieuws over het overlijden van de vader van Ihattaren, die al enige tijd ziek was. Vanzelfsprekend zat de zeventienjarige aanvaller niet bij de selectie.

"Ik werd wakker en toen zag ik een berichtje van de trainer in de groepsapp", zei Bergwijn, die in de tweede helft de score opende, bij FOX Sports. "Toen we op de club kwamen, hebben we er over gesproken. Als zoiets gebeurt, stelt voetbal weinig voor."

Bergwijn zocht direct na zijn treffer de camera op om met een kus op de lens zijn ploeggenoot een hart onder de riem te steken, terwijl hij met zijn vingers de letter M vormde.

"De M van Mo", legde Bergwijn uit. "Ik kus hem ook altijd als ik hem zie. Dus deze is echt voor jou, Mo!"

Voor Bergwijn kwam met zijn doelpunt een einde aan een behoorlijk lange droogte. Zijn laatste en enige doelpunt van het seizoen dateerde van ruim anderhalve maand geleden. "Ik had een tijd niet gescoord, maar wel assists gegeven. Al is scoren natuurlijk altijd lekkerder. Ik ben blij dat dat weer eens is gelukt."

Het publiek in het Philips Stadion applaudisseerde in de 24e minuut om Ihattaren, die rugnummer 24 draagt, te steunen. (Foto: Pro Shots)

'Minuut stilte was kippenvelmoment'

Net als Bergwijn sprak Van Bommel van een emotionele dag. "Dat geldt voor de hele ploeg. Die minuut stilte voor de wedstrijd, dat was echt een kippenvelmoment."

"Hoewel je wel met de wedstrijd bezig bent, staat eigenlijk alles in het teken van Mo. Je merkt het aan de jongens. Het is mooi dat ze bij de doelpunten ook meteen laten merken dat ze aan hem denken."

Van Bommel zag dat PSV uiteindelijk pas in het laatste half uur het verschil maakte, via doelpunten van Bergwijn, Denzel Dumfries en twee van Donyell Malen. Namens de bezoekers deed Tobias Pachonik bij 3-0 iets terug.

De trainer was desondanks geen moment bang geweest dat zijn ploeg punten zou verspelen. "De eerste helft vond ik juist heel goed. Je weet dat VVV het op een gegeven moment niet meer kan belopen. Het oogde misschien niet spectaculair, maar ik ben heel tevreden."