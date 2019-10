AZ is zondag achterop geraakt bij Ajax en PSV in de Eredivisie. De Alkmaarders konden drie dagen na het knappe 0-0-gelijkspel tegen Manchester United in de groepsfase van de Europa League niet winnen op bezoek bij Willem II: 1-1.

AZ kwam in de 22e minuut nog wel op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Teun Koopmeiners (strafschop), maar zag Willem II nog voor rust (31e minuut) de stand op gelijke hoogte brengen dankzij een treffer van Mats Köhlert.

De ploeg van trainer Arne Slot had zelfs nog het geluk dat Willem II vijf minuten voor tijd een strafschop miste. Clubtopscorer Vangelis Pavlidis schoot vanaf elf meter hoog over.

AZ beëindigde de wedstrijd met tien man. Myron Boadu kreeg in de blessuretijd van de tweede helft van scheidsrechter Dennis Higler zijn tweede gele kaart en dus rood omdat hij een duw uitdeelde aan Pol Llonch.

Door het gelijkspel heeft AZ als nummer drie na negen speelrondes drie punten achterstand op koplopers Ajax en PSV, die zondag wel wonnen van respectievelijk ADO Den Haag (0-2) en VVV-Venlo (4-1).

Vangelis Pavlidis miste vlak voor tijd namens Willem II een strafschop tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

AZ begint wel goed tegen Willem II

AZ begon nog wel goed aan de wedstrijd tegen Willem II. De bezoekers waren vrijwel constant te vinden op de helft van de tegenstander en creëerden ook de nodige kansen.

Dani de Wit, die in de slotfase werd gewisseld omdat hij een tik kreeg tegen zijn neus die hij onlangs had gebroken, had al snel voor de 0-1 moeten zorgen, maar hij schoot op aangeven van Boadu van dichtbij slordig naast.

Een paar minuten later was het alsnog raak voor AZ. Koopmeiners mocht na een domme overtreding van Dries Saddiki op Boadu een strafschop nemen en stuurde doelman Timon Wellenreuther de verkeerde hoek in.

Willem II kon er weinig tegenover stellen, maar maakte er toch na ruim een half uur 1-1 van. Köhlert ontsnapte aan de aandacht van de verdediging van AZ en faalde niet oog in oog met keeper Marco Bizot.

Daarna hielden beide ploegen elkaar aardig in evenwicht. Zowel AZ (opnieuw De Wit) als Willem II (de strafschop van Pavlidis) kregen goede kansen op de zege, maar gescoord werd er niet meer in het kletsnatte Koning Willem II Stadion.

