PSV heeft zondag een ruime overwinning in de Eredivisie geboekt. De Eindhovenaren waren voor eigen publiek met 4-1 te sterk voor VVV-Venlo en komen in puntenaantal weer gelijk met koploper Ajax.

Alle treffers vielen in de tweede helft. PSV kwam een kwartier na rust op voorsprong via Steven Bergwijn, waarna Denzel Dumfries en Donyell Malen de marge snel vergrootten. VVV kreeg in de 73e minuut via Tobias Pachonik de verdiende eretreffer, maar Malen zorgde met zijn tiende Eredivisie-goal voor het slotakkoord.

Vlak voor tijd maakte trainer Mark van Bommel nog van de gelegenheid gebruik om Ryan Thomas zijn debuut te gunnen. De Nieuw-Zeelander werd al in de zomer van 2018 vastgelegd door PSV, maar had door zwaar blessureleed nog geen minuut in de hoofdmacht gespeeld. Hij viel in de 85e minuut in voor Érick Gutiérrez.

Spelmaker Mohamed Ihattaren ontbrak zondag in de PSV-selectie vanwege het overlijden van zijn vader, die al enige tijd ziek was. Voorafgaand aan het duel was er een minuut stilte in het Philips Stadion en in de 24e minuut applaudisseerde het publiek om de zeventienjarige Ihattaren, die rugnummer 24 draagt, te steunen.

Door de zege op VVV gaf PSV de ruime overwinning van donderdag op Rosenborg BK in de Europa League (1-4) een goed vervolg. De Eindhovenaren hebben net als Ajax 23 punten uit negen wedstrijden. De Amsterdammers, die zondag met 0-2 bij ADO Den Haag zegevierden, hebben wel een beter doelsaldo en gaan aan kop.

Steven Bergwijn tekende voor een treffer en twee assists. (Foto: Pro Shots)

VVV maakt het PSV moeilijk

PSV had het lange tijd moeilijk met VVV, dat er in de beginfase meerdere keren goed uit kwam en ook de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Doelman Robbin Ruiter, die opnieuw onder de lat stond als vervanger van de geblesseerde Jeroen Zoet, moest redden op een schot van Haji Wright.

De thuisploeg had moeite met het creëren van mogelijkheden tegen het compact spelende VVV. De beste kans in het eerste half uur was voor de mee opgekomen linksback Michal Sadílek, maar zijn schot werd gepareerd door keeper Thorsten Kirschbaum. Vlak daarvoor schoot Malen een vrije trap in kansrijke positie over.

Ook aan het begin van de tweede helft bleef VVV dreigend, al kwamen de bezoekers niet tot heel grote kansen. Na wat hachelijke momenten in het strafschopgebied van PSV was het alsnog de thuisploeg die scoorde. Bergwijn ontving de bal aan de rechterkant, omspeelde zijn directe tegenstander en schoot raak in de verre hoek.

Steven Bergwijn droeg zijn treffer op aan Mohamed Ihattaren. (Foto: Pro Shots)

PSV loopt snel weg bij dapper VVV

VVV was amper bekomen van die toch wat verrassende tegentreffer of het stond al 2-0. Na goed voorbereidend werk van Bergwijn was het de mee opgekomen Dumfries die de bal hard in het doel kopte. Vijf minuten later was ook de 3-0 een feit, nadat Malen op randje buitenspel werd weggestuurd en koeltjes afrondde.

Het verzet van VVV was weliswaar gebroken, maar de bezoekers bleven de aanval zoeken en met succes. Na een gekraakte voorzet van Jerome Sinclair was het rechtsback Pachonik die de bal vanuit een moeilijke hoek achter Ruiter schoot.

Een spannende slotfase bleef desondanks uit in het Philips Stadion. Uitblinker Malen, fier aan kop op de topscorerslijst van de Eredivisie, tikte binnen op aangeven van Bergwijn en bezorgde PSV zo een ruime overwinning.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie