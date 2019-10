Het kwakkelende Manchester United is zondag verder weggezakt in de Premier League door een 1-0-nederlaag bij Newcastle United. Regerend kampioen Manchester City ging thuis onderuit tegen Wolverhampton Wanderers (0-2).

Matthew Longstaff kroonde zich in de 72e minuut tot matchwinner bij Newcastle United-Manchester United. Jetro Willems legde na een prima actie aan de linkerkant terug op de Premier League-debutant, die van buiten het strafschopgebied hard en laag raak schoot: 1-0.

De jonge Nederlander Tahith Chong viel vervolgens nog in bij Manchester United, maar ook hij kon de derde competitienederlaag van het seizoen niet voorkomen.

De ploeg van de geplaagde trainer Ole Gunnar Solskjaer won pas twee keer in acht competitieduels en staat met negen punten op een zeer pijnlijke twaalfde plek in de Premier League.

United is bovendien al elf uitduels op rij zonder zege in alle competities. Dat is de langste reeks sinds 1989 voor de Engelse topclub.

De negentienjarige Matthew Longstaff maakte de enige treffer bij Newcastle United-Manchester United. (Foto: Pro Shots)

City raakt verder achterop bij Liverpool

Manchester City zag door de nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers de achterstand op Liverpool, dat na acht wedstrijden nog altijd de maximale score heeft, verder oplopen. Het verschil tussen beide topclubs bedraagt al acht punten.

Manchester City ging eerder dit seizoen onderuit bij Norwich City en moest nu ook voor eigen publiek een nederlaag incasseren tegen een laagvlieger. De Spanjaard Adama Traoré was met treffers in de 80e en de 94e minuut de grote man bij de bezoekers.

Een slordig spelend City kreeg nauwelijks kansen in het Etihad Stadium, al was David Silva na ruim een uur spelen wel dicht bij de 1-0. Zijn vrije trap eindigde op de lat.

In de slotfase gaf de thuisploeg steeds meer ruimte weg en daarvan profiteerde Wolverhampton, dat buitenshuis dit seizoen nog geen wedstrijd had gewonnen. De razendsnelle Traoré sloeg twee keer toe uit de counter en zorgde daarmee voor een daverende verrassing.

Adama Traoré zorgt met twee doelpunten tegen Manchester City voor een enorme stunt. (Foto: Pro Shots)

Eenvoudige zege Chelsea in Southampton

Chelsea lijkt na een moeizame start van het seizoen eindelijk het juiste ritme gevonden te hebben. De ploeg van trainer Frank Lampard boekte op bezoek bij Southampton de derde overwinning in negen dagen: 1-4.

Chelsea, dat vorige week in de competitie won van Brighton & Hove Albion en vervolgens midweeks Lille versloeg in de Champions League, kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong dankzij Tammy Abraham, met acht doelpunten topscorer in de Premier League.

Nadat Mason Mount de marge had verdubbeld, bracht Danny Ings de spanning nog even terug. Via N'Golo Kanté en Michy Batshuayi stelde de volgende tegenstander van Ajax in de Champions League (23 oktober en 5 november) de terechte zege veilig.

Arsenal won thuis met 1-0 van Bournemouth, waar Nathan Aké in de basis stond. David Luiz maakte al in de negende minuut uit een corner het enige doelpunt.

Callum Hudson-Odoi, Mason Mount en Tammy Abraham winnen met Chelsea simpel van Southampton. (Foto: Pro Shots)

