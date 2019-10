Jaap Stam kan na de pijnlijke 4-2-nederlaag van Feyenoord bij Fortuna Sittard begrip opbrengen voor de grote teleurstelling bij de fans. De trainer vindt dat zijn ploeg te veel fout deed om een goed resultaat te behalen bij de Limburgse laagvlieger.

"We hebben het zelf enorm slecht gedaan", bekende Stam zondag in gesprek met FOX Sports. "Er zijn veel dingen die anders moeten, anders geef je de doelpunten niet zo makkelijk weg. Het is dan ook terecht dat het publiek kwaad en gefrustreerd is. Dat zijn wij ook."

Feyenoord stond bij rust al met 3-1 achter in Sittard en slaagde er niet in die achterstand na rust ongedaan te maken. Bassala Sambou zorgde in de eerste minuut van de tweede helft zelfs voor de vierde Fortuna-treffer, waarna Steven Berghuis in de 66e minuut nog de 4-2 aantekende.

"We gaven de doelpunten te makkelijk weg", concludeerde Stam. "We speelden soms te geforceerd en waren daardoor kwetsbaar in de omschakeling. De verdedigers willen wel duels winnen, maar waren af en toe te twijfelachtig. We lieten ons de kaas van het brood eten en dat is frustrerend."

De pijnlijke nederlaag bij Fortuna volgde slechts drie dagen na de knappe 2-0-zege op FC Porto in de Europa League. In het weekend daarvoor won Feyenoord bovendien met 5-1 van FC Twente, waardoor het erop leek dat de Rotterdammers de weg naar boven hadden ingezet.

"Als je wint is het hosanna en als je verliest draait alles weer om", onderstreepte Stam, wiens ploeg in de tweede helft bij vlagen werd uitgejouwd door de eigen supporters. "Voor het publiek is het daarom zwaar klote en voor ons natuurlijk ook. We hadden het gewoon beter moeten doen, zo simpel is het."

De teleurstelling bij Feyenoord is groot na de nederlaag. (Foto: Pro Shots)

Berghuis laakt wisselvalligheid Feyenoord

Ook Berghuis zag zijn ploeg veel te veel fouten maken in Sittard. De aanvaller baalt dat Feyenoord er niet in slaagde om het goede spel van donderdag tegen Porto een vervolg te geven.

"Het is een dunne lijn", zei een teleurgestelde Berghuis in gesprek met FOX Sports. "Als je slecht speelt, kan elke tegenstander je pijn doen. Ik denk dat iedereen in de groep graag wil, maar we werden te makkelijk afgetroefd."

"Bij de tegentreffers deden we telkens dingen verkeerd. In de rust probeerden we het een en ander recht te trekken, maar het werd heel moeilijk toen we een minuut na rust weer zo'n moment hadden", doelde Berghuis op de 4-1.

Steven Berghuis zorgde in de 66e minuut voor de 4-2. (Foto: Pro Shots)

'De instelling van de spelers is gewoon goed'

Feyenoord was ook al dramatisch aan de wedstrijd begonnen, want na twee minuten leidde Fortuna al met 1-0. Berghuis zag ook bij de daaropvolgende goals van opnieuw Amadou Ciss en Cian Harries te veel misgaan.

"Op zulke momenten raken we gefrustreerd en daardoor lijkt het misschien alsof de instelling niet goed is, maar dat is echt niet het geval. Ik bekijk het puur voetbalinhoudelijk. We doen het niet bewust, maar we maakten wel te veel fouten."

Door de pijnlijke nederlaag blijft Feyenoord met dertien punten in de middenmoot van de Eredivisie hangen. Voor Fortuna betekende het pas de eerste overwinning van het seizoen, dat inmiddels negen speelronden oud is.

