Feyenoord heeft zich zondag geblameerd in de Eredivisie. De zwak spelende Rotterdammers verloren op kinderlijke wijze met 4-2 op bezoek bij laagvlieger Fortuna Sittard, dat pas de eerste zege boekte in dit seizoen.

Feyenoord keek al na twee minuten tegen een achterstand aan door een doelpunt van Amadou Ciss, maakte al vrij snel weer gelijk dankzij een treffer van Ridgeciano Haps, maar daarna ging het hopeloos mis bij de ploeg van trainer Jaap Stam.

Fortuna liep nog voor rust uit naar 3-1 en in de eerste minuut na rust zelfs naar 4-1 door doelpunten van opnieuw Ciss, Cian Harries en Bassala Sambou, waarna Feyenoord de score iets draaglijker maakte dankzij een treffer van Steven Berghuis.

Feyenoord leek de afgelopen week juist weer wat aan zelfvertrouwen te hebben opgedaan door te winnen van FC Twente (5-1) en FC Porto (2-0), maar daar was dus tegen Fortuna niets van terug te zien.

Door de nederlaag tegen nummer zeventien Fortuna zakte Feyenoord van de zesde naar de negende plaats op de ranglijst en heeft het al tien punten achterstand op koploper Ajax, dat eerder op zondag wel won bij ADO Den Haag (0-2).

Amadou Ciss viert de 1-0 van Fortuna Sittard tegen Feyenoord met een salto. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord begint dramatisch tegen Fortuna

Feyenoord begon dramatisch aan de wedstrijd tegen Fortuna. De bezoekers kregen al na twee minuten de 1-0 om de oren. Ciss was het eindstation van een fraaie aanval, waarbij Sambou een slim hakje gaf ter hoogte van de achterlijn.

Van die tegenslag wist Feyenoord zich nog wel te herstellen. Haps haalde van een meter of 25 uit en via het lichaam van Clint Essers belandde de bal achter de kansloze doelman Alexei Koselev: 1-1.

Feyenoord zakte daarna opemerkelijk genoeg gewoon weer naar een bedenkelijk niveau en kreeg daar ook nog voor rust de rekening voor gepresenteerd met de 2-1 en 3-1 van Fortuna.

Eerst kopte Ciss binnen na geklungel van Haps en even later kon Harries uit een hoekschop scoren omdat onder anderen Edgar Miguel Ié en Jens Toornstra de bal niet weg wisten te werken.

Cian Harries maakt de 3-1 voor Fortuna Sittard tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord leert niet van fouten in eerste helft

De donderspeech van Stam ten spijt, Feyenoord startte ook dramatisch aan de tweede helft en moest al na een halve minuut de 4-1 incasseren. Dit keer troefde Sambou Eric Botteghin af in de lucht.

Feyenoord gooide in het restant dan eindelijk alle schroom van zich af en dat resulteerde nog in de 4-2 van Berghuis (rebound op inzet van invaller Nicolai Jorgensen) en ook nog bijna in een spannende slotfase.

Dat het niet 4-3 werd was een klein wonder. Leroy Fer had de bal na een kopbal van Luis Sinisterra op de paal voor het inschieten, maar staand op de doellijn schoot het speeltuig zo onder zijn voet door.

Feyenoord heeft nu twee weken de tijd om de wonden te likken, omdat de clubs in de Eredivisie een weekend vrij zijn vanwege de interlandperiode. De ploeg van Stam hervat op zondag 20 oktober de competitie thuis tegen Heracles Almelo.

