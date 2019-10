Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg zondag naar een 1-0-zege op Union Berlin en de tweede plaats in de Bundesliga geschoten. Borussia Mönchengladbach is de verrassende nieuwe koploper door een ruime overwinning op FC Augsburg (5-1) en Davy Klaassen was met een treffer belangrijk voor Werder Bremen.

Weghorst, die deze week wederom niet geselecteerd werd voor het Nederlands elftal, maakte in de 69e minuut het enige doelpunt bij Wolfsburg-Union Berlin.

De Nederlandse spits werd met een subtiel steekpassje weggestuurd door de net ingevallen Josip Brekalo en faalde niet oog in oog met keeper Rafal Gikiewicz. Het was voor Weghorst zijn vierde goal in zeven competitiewedstrijden.

Jeffrey Bruma speelde net als Weghorst de hele wedstrijd bij Wolfsburg. Sheraldo Becker stond de eerste 72 minuten in de aanval van Union Berlin.

Het nog ongeslagen Wolfsburg klimt door de vierde zege van het seizoen naar de tweede plek met vijftien punten, één punt voor Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, Schalke 04 en Bayer Leverkusen.

Wout Weghorst is blij met zijn beslissende treffer. (Foto: Pro Shots)

Borussia Mönchengladbach verrassend koploper

Borussia Mönchengladbach is met zestien punten verrassend de koploper in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose wipte door de 5-1-zege op FC Augsburg over Bayern München heen. De landskampioen verloor zaterdag verrassend van Hoffenheim (1-2).

Gladbach stond een dag later tegen Augsburg al binnen een kwartier met 3-0 voor, dankzij een doelpunt van Denis Zakaria en twee van Patrick Hermann. Kort voor rust maakte Alassane Pléa er ook nog 4-0 van.

Na rust nam de thuisploeg wat gas terug en kon Florian Niederlechner de eer namens Augsburg redden. Het slotakkoord was voor Gladbach, dat via Breel Embolo de marge van vier weer herstelde.

Oud-Ajacied Klaassen maakte zijn tweede doelpunt van het seizoen voor Werder Bremen, dat gelijkspeelde bij Eintracht Frankfurt (2-2). De middenvelder zorgde in de 27e minuut voor de 0-1, waarna Sebastian Rode tien minuten na rust de gelijkmaker aantekende.

Daar leek het bij te blijven, maar André Silva werkte twee minuten voor tijd de 2-1 binnen. Werder Bremen bleef een nederlaag bespaard dankzij een benutte penalty van Milot Rashica in blessuretijd. De ploeg van Klaassen komt daardoor op acht punten, vier boven de degradatiestreep.

De spelers van Borussia Mönchengladbach vieren de koppositie met de fans. (Foto: Pro Shots)

De Roon en Atalanta naar derde plek in Serie A

In Italiaanse Serie A klom Atalanta Bergamo, met Marten de Roon de hele wedstrijd op het veld en Hans Hateboer negentig minuten op de bank, naar de derde plek door een 3-1-zege op Lecce.

Duvan Zapata, Alejandro Gómez en de Duitse Nederlander Robin Gosens (ex-Heracles Almelo) zetten Atalanta tussen de 35e en de 56e minuut op 3-0. De tegentreffer van Fabio Lucioni kwam veel te laat voor Lecce.

Atalanta staat nu op zestien punten. Internazionale en Juventus, die zondagavond nog tegen elkaar spelen in Milaan, hebben respectievelijk achttien en zestien punten.

Basisspeler Justin Kluivert kwam met AS Roma in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Cagliari (1-1). João Pedro tekende halverwege de eerste helft uit een penalty voor de 0-1 namens Cagliari. Vlak daarna zorgde een eigen goal van Luca Ceppitelli voor de eindstand.

Invaller Jerdy Schouten speelde met Bologna in het eigen Stadio Renato Dall'Ara gelijk tegen Lazio (2-2). Stefano Denswil bleef op de bank bij de thuisploeg.

Justin Kluivert viert met zijn ploeggenoten de 1-1 van AS Roma tegen Cagliari. (Foto: Pro Shots)

Atlético morst dure punten bij Valladolid

In Spanje liet Atlético Madrid dure punten liggen. De ploeg van trainer Diego Simeone bleef op bezoek bij Real Valladolid steken op 0-0.

Met dat gelijkspel mocht Atlético niet eens klagen, want tien minuten voor rust miste Sandro Ramírez namens de thuisploeg een penalty.

Door de halve misstap van Atlético is Real Madrid voorlopig de grote winnaar van het weekend. De 'Koninklijke' versloeg zaterdag Granada met 4-2 en kwam daardoor op achttien punten.

FC Barcelona (dertien punten) neemt het zondagavond om 21.00 uur op tegen Sevilla. Bij winst klimt de ploeg van Frenkie de Jong ten koste van Atlético Madrid (vijftien) en Granada (veertien) naar de tweede plaats.

