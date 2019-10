Trainer Erik ten Hag baalt ervan dat Ajax het zichzelf zondag op bezoek bij ADO Den Haag (0-2-zege) enorm moeilijk maakte. De Amsterdammers lieten voor rust ontzettend veel kansen liggen, waardoor het tot aan het einde spannend bleef.

"We moeten werken aan de scherpte voor het doel. Dat is niet onbelangrijk in het voetbal. Waar ik wel blij mee ben, is dat de eerste kans er meteen inging. Daar wordt een wedstrijd als deze vele malen makkelijker van", zei Ten Hag tegen FOX Sports.

"Maar als we het onszelf nog veel makkelijker hadden willen maken, dan hadden we dat tweede doelpunt er meteen achteraan moeten maken. De kansen daarvoor hebben we zeker gecreëerd in de eerste helft."

Ajax kwam al binnen tien minuten op voorsprong door Klaas-Jan Huntelaar, maar daarna faalden met name Hakim Ziyech en Quincy Promes opzichtig in de afronding en viel de bevrijdende 0-2 pas vlak voor tijd dankzij invaller David Neres.

"Bij rust had het verschil minimaal drie doelpunten moeten zijn. Maar goed, dit is een goede, zakelijke overwinning, zonder heel frivool te hebben gespeeld. In de eerste helft zag ik wel een paar heel mooie aanvallen", aldus Ten Hag.

De spelers van Ajax feliciteren David Neres met zijn doelpunt tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Het is goed dat Quincy en Hakim elkaar de bal gunnen'

De kans die Ziyech voor rust miste, was illustratief voor het spel van Ajax. Hij had de bal na een foute terugspeelpass van Milan van Ewijk en breedleggen van Promes voor het inschieten, maar de spelmaker schoot via keeper Luuk Koopmans op de lat.

"Het is goed dat ze elkaar de bal gunnen. Dat is iets wat echt in dit team zit. Het was misschien beter geweest als Quincy zelf had geschoten, maar nogmaals, ik vind het mooi dat ze elkaar wat gunnen", vertelde Ten Hag.

Ajax gaat door de zege als koploper van de Eredivisie de interlandperiode in en gaf bovendien de knappe 0-3-overwinning van woensdag tegen Valencia in de groepsfase van de Champions League een passend vervolg.

"We zijn groeiende en er is nog veel werk te doen, maar het is duidelijk dat de ploeg zich aan het ontwikkelen is. Dat is prima om te zien. We kunnen de komende weken met vertrouwen tegemoet zien."

