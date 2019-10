Koploper Ajax heeft zondag geen misstap begaan in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen moeizaam met 0-2 op bezoek bij ADO Den Haag.

Ajax kwam al snel op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar, maar liet daarna enorm veel kansen liggen en maakte pas vlak voor tijd aan alle spanning een einde dankzij een treffer van invaller David Neres.

Door de zege heeft Ajax op dit moment drie punten voorsprong op naaste achtervolger PSV, maar de Eindhovenaren komen later op de dag nog in eigen huis in actie tegen VVV-Venlo.

ADO blijft onderaan de ranglijst bungelen. De Hagenaars bezetten de zestiende plaats en zakken zelfs nog een plekje als Fortuna Sittard later op de dag op eigen veld weet te verrassen tegen Feyenoord.

Klaas-Jan Huntelaar zet Ajax op voorsprong tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Ajax in eerste helft heer en meester

Ajax was in de eerste helft heer en meester tegen ADO. De bezoekers hadden van meet af aan het initiatief en namen binnen tien minuten de leiding via Huntelaar, die koelbloedig afrondde na een fraaie individuele actie van Hakim Ziyech.

ADO had niet veel in te brengen, maar kreeg na een klein half uur spelen uit het niets een grote kans op de gelijkmaker. Michiel Kramer nam een lange bal van achteruit perfect aan, maar stuitte vervolgens op de attente André Onana.

Ajax schrok er niet van en had nog voor rust afstand moeten nemen van ADO. Dat dit niet gebeurde mocht vooral Ziyech zich aanrekenen, want hij schoot na een foute terugspeelbal van Milan van Ewijk en breedleggen van Quincy Promes via de handen van Luuk Koopmans op de lat.

Hakim Ziyech mist een enorme kans voor Ajax tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Ajax laat ADO in leven

ADO mocht daardoor blijven hopen op een goed resultaat en was vlak voor rust voor een tweede keer dicht bij de gelijkmaker. Crysencio Summerville omspeelde Onana, maar schoot de bal daarna vanuit een moeilijke hoek in het zijnet.

Zo leuk als de eerste helft was, zo saai was de tweede helft. Ajax grossierde in balverlies en ADO ontbeerde de creativiteit om daarvan te profiteren, al was invaller Bilal Ould-Chikh nog wel gevaarlijk met een afstandsschot.

Ajax scoorde wel bij de eerste de beste kans. Neres werd door Ziyech alleen voor Koopmans gezet en faalde niet, waardoor Ajax opgelucht adem kon halen en waarschijnlijk als lijstaanvoerder de interlandperiode ingaat.

