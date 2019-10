Manager Mauricio Pochettino is niet bang dat hij binnenkort wordt ontslagen bij Tottenham Hotspur. De 47-jarige Argentijn leed zaterdag met zijn ploeg tegen Brighton (3-0) voor de tweede keer in een week tijd een ruime nederlaag.

"Nee, ik ben niet bezorgd over mijn baan", zei Pochettino zaterdag na afloop bij de BBC. "Ik maak me zorgen om het leven, niet over voetbal."

"We hebben lange tijd alleen maar gewonnen en toen kon iedereen zijn geluk niet op. Nu zit het in de laatste twee duels behoorlijk tegen en is de situatie voor sommigen moeilijk om te accepteren."

Tottenham verloor woensdag in de Champions League met liefst 2-7 van Bayern München. Vorige maand werd de verliezend finalist in het miljoenenbal al op pijnlijke uitgeschakeld in de League Cup door Colchester United, dat uitkomt op het vierde niveau in Engeland.

Tottenham Hotspur leed zaterdag tegen Brighton voor de tweede keer in een week tijd een ruime nederlaag. (Foto: Pro Shots)

'Moeten laten zien dat we sterk we zijn'

Door de nederlaag tegen Brighton is Tottenham afgezakt naar de achtste plaats in de Premier League. Afhankelijk van andere resultaten op zondag kan de Londense club nog verder kelderen op de ranglijst.

"In het voetbal gaat het er in sommige situaties om dat je laat zien dat je sterk bent", vervolgde Pochettino, die sinds de zomer van 2014 bij Tottenham aan het roer staat.

"Dat is precies wat wij gaan doen. We zullen de negatieve gevolgen van onze prestaties onder ogen moeten komen en we blijven keihard werken om de negatieve spiraal te doorbreken. Ik zal alle kritiek die op mij wordt afgevuurd ondergaan, net zoals ik dat deed toen ik na goede prestaties werd geprezen."

Tottenham Hotspur komt na de interlandperiode op zaterdag 19 oktober pas weer in actie thuis tegen Watford.

