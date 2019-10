Jürgen Klopp kon zaterdag niet genieten van het gewonnen duel met Leicester City (2-1). De manager was na afloop nog steeds woest over de manier waarop Hamza Choudhury een tackle inzette en daarmee Mohamed Salah blesseerde.

Invaller Choudhoury stond pas drie minuten in het veld toen hij in de 89e minuut Salah met een tackle van achteren neerhaalde. De Liverpool-aanvaller verliet strompelend het veld, terwijl de middenvelder van Leicester er met een gele kaart genadig van afkwam.

"Ik zou hier als een blij man moeten staan omdat de jongens geweldig hebben gespeeld", zei Klopp bij Sky Sports. "Maar zo sta ik hier niet. Ik kan alleen maar denken aan die tackle op Mohamed."

"Ik vind het onbegrijpelijk dat deze jongen van Leicester alleen een gele kaart kreeg. De bal was nergens meer te bekennen. Je kan zo'n tackle niet puur en alleen op de benen van je tegenstander inzetten."

Het is nog onduidelijk of en hoelang Salah uit de roulatie is. De 27-jarige Egyptenaar wordt zondag onderzocht in het ziekenhuis.

Mohamed Salah moest na de tackle van Hamza Choudhoury hinkend het veld verlaten. (Foto: Pro Shots)

'Tackle was levensgevaarlijk'

Later op de dag, tijdens de persconferentie, was de woede van Klopp nog niet gezakt. "Het gaat er bij mij niet in hoe je het in je hoofd haalt om zo'n tackle in te zetten", zei de Duitser.

"Salah was vol aan het sprinten. De jongen van Leicester had totaal geen oog voor de bal en schopte hem onderuit. Zo'n tackle is levensgevaarlijk. Daar staat wat mij betreft maar één straf tegenover: een rode kaart. Ik wil deze jongen niet in de problemen brengen, maar hij moet echt kalmeren."

Klopp verspeelde met Liverpool nog geen punt in de Premier League en staat met 24 punten uit 8 duels riant aan kop. 'The Reds' hervatten, na de interlandperiode, de competitie op 20 oktober met een uitduel bij Manchester United.