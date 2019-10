Een enorme blunder van FC Utrecht-keeper Maarten Paes heeft Vitesse zaterdag in Arnhem een 2-1-overwinning opgeleverd. In Rotterdam leed FC Twente bij Sparta met dezelfde cijfers de derde nederlaag op rij.

Bij Vitesse-FC Utrecht werd het al vroeg 1-0, toen verdediger Max Clark overtuigend raak kopte bij een hoekschop. Vlak daarvoor bracht de GelreDome een fraai eerbetoon aan clubicoon Theo Bos, die in 2013 overleed en zaterdag 54 jaar zou zijn geworden.

Richting de rust kreeg Vitesse twee tikken te verwerken. Eerst viel Oussama Tannane geblesseerd uit - hij verliet het veld per brancard - en niet veel later was een schot van Adam Maher keeper Remko Pasveer te machtig.

In de tweede helft leidde een sterke fase van de thuisploeg tot de winnende treffer, al kwam daar veel geluk bij kijken. Na een inzet van Tim Matavz rolde de bal door de benen van de blunderende Utrecht-keeper Paes.

Het Vitesse van coach Leonid Slutsky doet het dit seizoen uitstekend en heeft net als Ajax en PSV twintig punten, goed voor plek drie. De twee topclubs komen zondag nog in actie.

FC Utrecht heeft eveneens grote ambities, maar voldoet nog niet helemaal aan de verwachtingen. Met veertien punten staat de ploeg van trainer John van den Brom zesde.

Max Clark zette Vitesse op voorsprong in de GelreDome. (Foto: Pro Shots)

Smeets beslist Sparta-FC Twente

Bij Sparta tegen FC Twente viel het winnende doelpunt vlak voor tijd. De treffer werd gemaakt door aanvoerder Bryan Smeets, die na een mooie actie fraai raak schoot.

Twente stond op dat moment met een man minder op het veld, want verdediger Julio Pleguezuelo had vlak daarvoor rood gekregen voor natrappen. Arbiter Jeroen Manschot had de overtreding gemist, maar kreeg hulp van de VAR.

Met elf tegen elf was Sparta vlak na rust op voorsprong gekomen via Halil Dervisoglu, die oog in oog met doelman Joël Drommel koel bleef. Het werd met wat geluk 1-1 via Calvin Verdonk, maar Twente stapte uiteindelijk dus zonder punten van het veld.

De Enschedeërs begonnen goed aan het seizoen, maar zijn inmiddels bezig aan een mindere serie. In de vorige twee duels werd verloren van Heracles Almelo (2-3) en Feyenoord (5-1). De ploeg van trainer Gonzalo Garcia-Garcia staat tiende met twaalf punten.

Henk Fraser heeft niets te klagen met Sparta, dat nu drie wedstrijden achtereen ongeslagen is en met vijftien punten voorlopig knap vijfde staat.

Halil Dervisoglu ontsnapte bij de openingstreffer aan de aandacht van de FC Twente-defensie. (Foto: Pro Shots)

