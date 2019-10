Genoa heeft zaterdag ondanks de eerste treffer van Lasse Schöne in de Serie A verloren van AC Milan (1-2). De oud-Ajacied miste een penalty in blessuretijd. In Spanje verstevigde Real Madrid de koppositie door af te rekenen met de verrassende nummer twee Granada: 4-2.

Schöne zette Genoa vlak voor rust op voorsprong tegen Milan en het was niet verrassend dat zijn eerste competitietreffer in Italië viel uit een vrije trap. De Deen had wel het geluk dat keeper Pepe Reina in de fout ging bij het zwabberende schot.

Aan het begin van de tweede helft boog Milan de achterstand om in een voorsprong. Eerst tekende Theo Hernandez voor de gelijkmaker en vlak daarna maakte Franck Kessié de 1-2 uit een strafschop.

De penalty was gegeven voor hands van Davide Biraschi, die ook nog rood kreeg voor zijn overtreding. Het was al de tweede rode kaart van de wedstrijd voor Genoa, want de scheldende wisselspeler Riccardo Saponara werd in de blessuretijd van de eerste helft ook al weggestuurd

Tien minuten voor tijd moest Milan eveneens met tien man verder na een tweede gele kaart voor Davide Calabria. Genoa kreeg vervolgens in de absolute slotfase een uitgelezen mogelijkheid om een punt over te houden aan het thuisduel, maar Schöne stuitte van elf meter op Reina.

Real Madrid won de 'topper' van Granada.

Real verslaat Granada door fraaie treffers

In Spanje bezorgde Karim Benzema Real Madrid een droomstart in het duel met Granada in het eigen Estadio Santiago Bernabéu door al na 1 minuut en 42 seconden een zeer fraaie voorzet met buitenkant links van Gareth Bale tot doelpunt te promoveren.

Vlak voor rust verdubbelde Eden Hazard de score. De Belgische topaankoop tekende met een subtiel stiftje over keeper Rui Silva voor zijn eerste treffer in de Spaanse competitie.

De derde goal van Real was nog mooier dan de eerste twee. Luka Modric, die in de eerste helft in het veld was gekomen voor Toni Kroos, ramde de bal in de 61e minuut vanaf een meter of twintig in de kruising.

Granada, dat na zeven duels verrassend tweede stond, gaf niet op en kwam twintig minuten voor tijd door een rake penalty van Darwin Machis op 3-1. Even later werd het via Domingos Duarte zelfs 3-2, maar verder liet Real het niet komen. Invaller James Rodríguez maakte in de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde: 4-2.

Real heeft door de overwinning nu vier punten voorsprong op Granada. De equipe van trainer Diego Martínez kan deze speelronde nog ingehaald worden door clubs als Atlético Madrid en FC Barcelona.

Tweede thuiszege voor Valencia en Cillessen

Jasper Cillessen en Valencia spoelden de teleurstelling van de nederlaag tegen Ajax in de Champions League (0-3) weg door met 2-1 te winnen van Deportivo Alavés: 2-1.

Het was pas de tweede thuiszege van Valencia dit seizoen in La Liga en de eerste onder trainer Albert Celades.

Valencia-spits Maximiliano Gómez opende halverwege de eerste helft de score in Mestalla. Zeven minuten voor tijd schoot Daniel Parejo met een panenka raak vanaf 11 meter (2-0). De aanvoerder miste tegen Ajax nog een penalty door hoog over te schieten. De 2-1 van Lucas Pérez kwam te laat voor Alavés.

Neymar scoorde wederom voor Paris Saint-Germain.

PSG verstevigt koppositie in Ligue 1

Paris Saint-Germain verstevigde de koppositie in de Franse Ligue 1. De Parijzenaars wonnen in eigen huis zeer overtuigend van nummer drie Angers: 4-0.

PSG stond halverwege al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Pablo Sarabia en Mauro Icardi en liep na rust verder uit dankzij treffers van Idrissa Gueye en Neymar.

Neymar zette zo zijn sterke serie voort. De aanvaller, die in de zomerstop tot woede van de supporters wilde vertrekken bij PSG, heeft nu vier keer gescoord in zijn laatste drie competitiewedstrijden.

Na negen speelrondes heeft PSG al een aardig gat geslagen met de concurrentie. De landskampioen van de afgelopen twee jaar heeft al vijf punten voorsprong op naaste achtervolger FC Nantes en vijf punten op Angers.

