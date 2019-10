Alfred Schreuder heeft zaterdag met TSG 1899 Hoffenheim voor een sensatie gezorgd in de Bundesliga. 'Hoffe' won knap met 1-2 op bezoek bij Bayern München, dat voorlopig wel de koppositie behoudt in de Bundesliga.

Sargis Adamyan was de grote man aan de kant van Hoffenheim. De aanvaller maakte de 0-1 in de 54e minuut en na de gelijkmaker van Robert Lewandowski in de 73e minuut ook de 1-2 in de 79e minuut.

Schreuder kon ook wel weer een succesje gebruiken. Hoffenheim was de laatste weken weggezakt naar de twaalfde plaats op de ranglijst, maar steeg door de zege op Bayern naar de elfde plaats en verdween bovendien een beetje uit de degradatiezone.

Bayern, dat dinsdag nog Tottenham Hotspur met 2-7 vernederde in de groepsfase van de Champions League, is ondanks de nederlaag tegen Hoffenheim nog koploper, maar raakte wel de ongeslagen status kwijt in de competitie.

De spelers van Bayern München druipen teleurgesteld af na de nederlaag tegen Hoffenheim. (Foto: Pro Shots)

Ook concurrenten van Bayern lijden puntenverlies

Bayern behield de eerste plaats omdat de wedstrijden Bayer Leverkusen-RB Leipzig (1-1) en SC Freiburg-Borussia Dortmund (2-2) geen winnaar opleverden en de concurrenten dus maar half profiteerden.

Het Leverkusen van Peter Bosz, die Daley Sinkgraven een basisplaats gaf, kwam in de 66e minuut nog wel op voorsprong door Kevin Volland, maar Leipzig bracht de stand in de 78e minuut op gelijke hoogte dankzij Christopher Nkunku.

Dortmund verspeelde tot twee keer toe een voorsprong tegen Freiburg. 'Der Borussen' konden zowel de 0-1 van Axel Witsel in de twintigste minuut (1-1 door Luca Waldschmidt in de 55e minuut) als de 1-2 van Achraf Hakimi in de 67e minuut (2-2 door eigen goal van Manuel Akanji in de 89e minuut) niet over de streep trekken.

Peter Bosz kan leven met het gelijkspel van Bayer Leverkusen tegen RB Leipzig. (Foto: Pro Shots)

Schalke of Mönchengladbach wellicht koploper

Door die resultaten staat het bovenin allemaal heel dicht bij elkaar. Bayern heeft net als Leipzig, Freiburg en Leverkusen veertien punten uit zeven wedstrijden, maar leidt op doelsaldo.

Bayern moet later dit weekend alsnog de koppositie afstaan als Schalke 04 (zaterdag thuis tegen 1. FC Köln) of Borussia Mönchengladbach (zondag thuis tegen FC Augsburg) wel weet te winnen.

Onderin boekten Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius met 1. FSV Mainz een zeer belangrijke zege. 'Die 05er' waren met 1-2 te sterk op bezoek bij hekkensluiter SC Paderborn 07 door doelpunten van Robin Quaison en Daniel Brosinski (strafschop).

