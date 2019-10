De overname van Roda JC door de omstreden investeerder Mauricio Garcia de la Vega is van de baan. De Mexicaan lag de laatste weken zwaar onder vuur bij de noodlijdende club uit Kerkrade.

Het besluit is zaterdag genomen naar aanleiding van gesprekken tussen Roda JC, Garcia de la Vega, de KNVB, de gemeente Kerkrade en de Keuken Kampioen Divisie. De zakenman heeft uiteindelijk zelf besloten te vertrekken.

Begin dit seizoen meldde de relatief onbekende Garcia de la Vega zich als beoogde nieuwe eigenaar bij Roda. Hij zou een meerderheid van de aandelen (80 procent) overnemen van Frits Schrouff, maar wachtte nog op toestemming van de KNVB en maakte intussen volgens de fans van de club zijn beloftes niet waar.

"Het is helaas anders gelopen dan waar iedereen op heeft gehoopt. Wij respecteren zijn moedige beslissing om in het belang van de club de geplande overname stop te zetten", zegt Roda JC-directeur Hessel Meijer over het vertrek van Garcia de la Vega, die vorig jaar bij het Spaanse Real Murcia ook al geen voet aan de grond kreeg en eveneens vooral chaos veroorzaakte.

"Daarbij is het te prijzen dat Mauricio afziet van financiële claims tegen de club. Alle bij Roda JC betrokken partijen moeten nu keihard aan de slag om de toekomst te waarborgen."

De fans van Roda JC lieten de laatste weken blijken dat Mauricio Garcia de la Vega niet meer welkom was bij de club. (Foto: Pro Shots)

Garcia de la Vega: 'Oncontroleerbare situatie'

In de afgelopen maanden groeide binnen de club de aversie tegen Garcia de la Vega, die nog geen geld had geïnvesteerd en werd verweten dat hij zijn beloftes niet nakwam.

De onvrede bereikte ruim een week geleden een kookpunt, toen de Mexicaan bij de thuiswedstrijd tegen De Graafschap het stadion uit werd gezet door supporters. Een dag later meldde het Roda JC-personeel zich ziek uit protest tegen zijn aanwezigheid.

"Onrust binnen de club heeft geleid tot een oncontroleerbare situatie. Daar wordt niemand beter van. Voor mij persoonlijk staat mijn eigen veiligheid voorop. Ik neem het de fans echter niet kwalijk dat zij vechten voor hun club", aldus Garcia de la Vega over zijn beslissing om te vertrekken.

"Door de gebeurtenissen de afgelopen weken ben ik in de media neergezet als een onbetrouwbaar persoon, met valse intenties. Dat beeld is onjuist. De club heeft bij mij altijd op de eerste plaats gestaan. Daarom ben ik ook zo vasthoudend geweest."

"Het grotere belang van Roda JC heeft de doorslag gegeven in mijn moeilijke beslissing om mij terug te trekken. We zijn, met zijn allen, op een punt beland dat iedereen in de spiegel moet kijken en zijn eigen rol moet analyseren. Ik heb dat gedaan en mijn conclusies getrokken."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te zien hoe de supporters van Roda JC Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit jagen.

Roda al jaren in de problemen

Roda verkeert al jaren in financiële moeilijkheden. Begin 2017 werd 20 procent van de aandelen overgenomen door Alexei Korotaev, maar de Zwitserse Rus moest vlak daarna in Dubai zeven maanden de cel in.

Sportief gaat het eveneens niet goed met Roda, dat jaren in de Eredivisie uitkwam. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong staat na negen speelrondes veertiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Competitieleider Jan Bluyssen is namens de KNVB blij met het einde van de soap in Kerkrade. "Het doet pijn om te zien hoe een bestuurlijk conflict zo'n mooie club bijna lam legt. Gelukkig kan de club dankzij de moedige stap van Mauricio Garcia de la Vega nu weer vooruit kijken. De club moet nu eensgezind stappen zetten", zegt hij.

"De stap van Mauricio is een eerste belangrijke stap. Ook van de overige bestuurders worden verstandige besluiten gevraagd. In het belang van de club. Alleen dan kunnen de spelers en de fans weer van het voetbal genieten."

